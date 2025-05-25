В Брянской области после удара дрона ВСУ погибла женщина

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ВСУ атаковали FPV-дронами гражданское авто, есть погибший
ВСУ атаковали FPV-дронами гражданское авто, есть погибший Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Брянскую область. В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз. О прошествии он написал в своем официальном telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей женщины и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему водителю. По его словам, родным погибшей окажут необходимую поддержку и материальную помощь. Также Богомаз призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности и быть максимально бдительными в условиях сохраняющейся угрозы со стороны ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали Курскую и Тульскую области. Два дрона противника были замечены и в Липецкой области. Они столкнулись в воздухе и разбились.

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ВСУ атаковали Брянскую область. В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз. О прошествии он написал в своем официальном telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей женщины и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему водителю. По его словам, родным погибшей окажут необходимую поддержку и материальную помощь. Также Богомаз призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности и быть максимально бдительными в условиях сохраняющейся угрозы со стороны ВСУ. Ранее ВСУ атаковали Курскую и Тульскую области. Два дрона противника были замечены и в Липецкой области. Они столкнулись в воздухе и разбились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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