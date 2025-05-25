Животные бегали по улице, удивляя местных жителей
В пермском микрорайоне Курья очевидцы заметили целую стаю кабанов. Они бегали по улице, удивляя местных жителей.
«Ничего необычного. Просто кабаны в Курье. Нам везет», — восклицает автор видео.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Александровском округе Пермского края спасли 25-килограммового бобра. Животное обнаружили в дровянике частного дома. К операции по спасению бобра подключились местные жители и тракторист. Животное погрузили в ковш трактора и перевезли к реке, где выпустили в естественную среду обитания. Бобр самостоятельно освободился от веревки и уплыл по течению.
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