25 мая 2025

Стаю кабанов заметили в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные бегали по улице, удивляя местных жителей
Животные бегали по улице, удивляя местных жителей Фото:

В пермском микрорайоне Курья очевидцы заметили целую стаю кабанов. Они бегали по улице, удивляя местных жителей. 

«Ничего необычного. Просто кабаны в Курье. Нам везет», — восклицает автор видео. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Александровском округе Пермского края спасли 25-килограммового бобра. Животное обнаружили в дровянике частного дома. К операции по спасению бобра подключились местные жители и тракторист. Животное погрузили в ковш трактора и перевезли к реке, где выпустили в естественную среду обитания. Бобр самостоятельно освободился от веревки и уплыл по течению.

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В пермском микрорайоне Курья очевидцы заметили целую стаю кабанов. Они бегали по улице, удивляя местных жителей.  «Ничего необычного. Просто кабаны в Курье. Нам везет», — восклицает автор видео.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Александровском округе Пермского края спасли 25-килограммового бобра. Животное обнаружили в дровянике частного дома. К операции по спасению бобра подключились местные жители и тракторист. Животное погрузили в ковш трактора и перевезли к реке, где выпустили в естественную среду обитания. Бобр самостоятельно освободился от веревки и уплыл по течению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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