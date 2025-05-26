Осужденных украинок забрали из тюрем на передовую

Руководство ВС Украины, столкнувшись с дефицитом военнослужащих, начало привлекать к участию в боевых действиях женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери за счет заключенных, а теперь уже и женщин», — рассказал источник в военном ведомстве. Его слова передают РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что осужденных украинок направляют для пополнения штурмовых подразделений ВСУ в Сумской области. Также он отметил, что на передовой уже зафиксированы случаи гибели женщин-заключенных. Некоторые из них и вовсе считаются пропавшими без вести.
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