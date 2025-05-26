Осужденных украинок забрали из тюрем на передовую

Минобороны: ВСУ привлекают женщин-заключенных к участию в боевых действиях
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ВСУ начали привлекать осужденных женщин к участию в боевых действиях
ВСУ начали привлекать осужденных женщин к участию в боевых действиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководство ВС Украины, столкнувшись с дефицитом военнослужащих, начало привлекать к участию в боевых действиях женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери за счет заключенных, а теперь уже и женщин», — рассказал источник в военном ведомстве. Его слова передают РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что осужденных украинок направляют для пополнения штурмовых подразделений ВСУ в Сумской области. Также он отметил, что на передовой уже зафиксированы случаи гибели женщин-заключенных. Некоторые из них и вовсе считаются пропавшими без вести.

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Руководство ВС Украины, столкнувшись с дефицитом военнослужащих, начало привлекать к участию в боевых действиях женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери за счет заключенных, а теперь уже и женщин», — рассказал источник в военном ведомстве. Его слова передают РИА Новости. Собеседник агентства добавил, что осужденных украинок направляют для пополнения штурмовых подразделений ВСУ в Сумской области. Также он отметил, что на передовой уже зафиксированы случаи гибели женщин-заключенных. Некоторые из них и вовсе считаются пропавшими без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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