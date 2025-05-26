Частушечные батлы и русская народная дискотека: в Перми придумали новый фестиваль

В Перми впервые состоится народный фестиваль «Русская мозаика» (0+)
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Ярмарка на фестивале тоже будет
Ярмарка на фестивале тоже будет Фото:

Новый фестиваль состоится в Театральном сквере Перми 31 мая. Он называется «Русская мозаика» (0+). В парке перед театром оперы и балета весь день будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, ярмарка и другие активности. Среди них в афише заявлены частушечные батлы и русская народная дискотека.

«На основной сцене выступят главные музыкальные гости. Площадка „Русское. Народное“ — песни под гармонь, частушечные батлы, музыка на русских народных инструментах. В зоне „Русское. Стильное“ будут представлены музыкальные проекты, по-новому интерпретирующие русскую культуру, пройдет показ коллекций с русскими мотивами, а также сказки для всей семьи на основе фольклорного материала. Площадка „Русское. Хороводное“ — народные игры, забавы, спортивные состязания, хороводы», — сообщается на сайте мэрии Перми.

Стартует праздник в 12:00. Вход свободный для людей всех возрастов.

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Новый фестиваль состоится в Театральном сквере Перми 31 мая. Он называется «Русская мозаика» (0+). В парке перед театром оперы и балета весь день будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, ярмарка и другие активности. Среди них в афише заявлены частушечные батлы и русская народная дискотека. «На основной сцене выступят главные музыкальные гости. Площадка „Русское. Народное“ — песни под гармонь, частушечные батлы, музыка на русских народных инструментах. В зоне „Русское. Стильное“ будут представлены музыкальные проекты, по-новому интерпретирующие русскую культуру, пройдет показ коллекций с русскими мотивами, а также сказки для всей семьи на основе фольклорного материала. Площадка „Русское. Хороводное“ — народные игры, забавы, спортивные состязания, хороводы», — сообщается на сайте мэрии Перми. Стартует праздник в 12:00. Вход свободный для людей всех возрастов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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