Частушечные батлы и русская народная дискотека: в Перми придумали новый фестиваль

Новый фестиваль состоится в Театральном сквере Перми 31 мая. Он называется «Русская мозаика» (0+). В парке перед театром оперы и балета весь день будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, ярмарка и другие активности. Среди них в афише заявлены частушечные батлы и русская народная дискотека.
«На основной сцене выступят главные музыкальные гости. Площадка „Русское. Народное“ — песни под гармонь, частушечные батлы, музыка на русских народных инструментах. В зоне „Русское. Стильное“ будут представлены музыкальные проекты, по-новому интерпретирующие русскую культуру, пройдет показ коллекций с русскими мотивами, а также сказки для всей семьи на основе фольклорного материала. Площадка „Русское. Хороводное“ — народные игры, забавы, спортивные состязания, хороводы», — сообщается на сайте мэрии Перми.
Стартует праздник в 12:00. Вход свободный для людей всех возрастов.
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