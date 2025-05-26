В России смягчили требования по льготному автокредитованию

Минпромторг России смягчил условия программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» — теперь воспользоваться ей могут семьи с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее участие в программе было доступно только многодетным семьям, где воспитывается не менее трех детей.
«Напомним, что в середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы „Семейный автомобиль“ в периметр программы льготного автокредитования… С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — передает РИА Новости сообщение Минпромторга.
Программа предусматривает скидку при покупке электромобиля в размере 35% (но не более 925 тысяч рублей), а при покупке автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — 20%. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) скидка составляет 25%. Программа распространяется на медицинских работников, сотрудников сферы образования, участников СВО и их семьи, граждан с инвалидностью, а также на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. Кроме того, для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий и приобретающих автомобиль с ручным управлением, предусмотрена скидка 40%.
Ранее исследование сервиса «Авито Авто» показало, что в первом квартале 2025 года был зафиксирован существенный рост интереса к автокредитованию. В сравнении с последним кварталом 2024 года количество обращений увеличилось на 60,7%. Средний размер запрашиваемого кредита достиг 1,01 миллиона рублей, пишет 360.ru. Наиболее востребованными среди заемщиков оказались автомобили отечественного бренда Lada, на которые пришлось 12,1% всех заявок.
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