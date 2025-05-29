В России предложили снизить налоги для супругов, состоящих в браке более 3 лет

В России предложили снизить налоги для супругов, состоящих в браке более трех лет. Такое предложение поступило от общественного центра «Иван чай».
«Подобные меры окажут прямое влияние на поведение супругов, чей длительный брак будет иметь общественно одобряемый статус, подкрепляться финансово ощутимой поддержкой», — говорится в тексте инициативы, попавшей в распоряжение Life.ru. Предложение направлено председателю Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Согласно документу, предлагается снизить ставку подоходного налога для таких семей на 2–3% при условии совместной подачи налоговой декларации.
В инициативе также предусмотрено начисление дополнительных налоговых вычетов в зависимости от продолжительности брака: за 5, 10, 15 и более лет совместной жизни. Кроме того, предлагается предоставить льготы по имущественным налогам, что может стать дополнительной поддержкой для семей, особенно при приобретении жилья или другого имущества. Отдельным пунктом в предложении значится введение «семейного капитала» — аналога материнского капитала, но для пар, проживших в браке 10 или 15 лет. Эти средства планируется направлять на обучение детей, улучшение жилищных условий или лечение.
Для многодетных семей, воспитывающих трех и более детей, предлагается расширенный пакет налоговых льгот. Это может включать дополнительные вычеты и снижение налоговой нагрузки. В числе инициатив — поощрение прохождения будущими супругами специальных курсов подготовки к браку. За это предлагается предоставлять скидки на государственную пошлину при регистрации брака, а также налоговые бонусы.
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