Эксперт раскрыла статистику, кто чаще не платит алименты на Урале

Около 50% неплательщиков алиментов на Урале - женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя сумма задолженности составила 165 тысяч рублей
Средняя сумма задолженности составила 165 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области половину неплательщиков алиментов составляют женщины. Такую статистику назвала начальник отдела организации исполнительного производства ГУ Федеральной службы судебных приставов Наира Гевондян. 

«У нас сейчас, к сожалению, смещаются показатели практически 50 на 50. Если раньше мы говорили, что суд по определению оставляет ребёнка с матерью, то сейчас у нас есть отцы, которые принципиально хотят, чтобы дети проживали с ними», — пояснила Гевондян в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ. Средняя сумма задолженности составила около 160 тысяч рублей.

По словам эксперта, за 2024 год в Свердловской области женатые пары все чаще стали расставаться. Соотношение разводов к бракам составило порядка 80%.

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В Свердловской области половину неплательщиков алиментов составляют женщины. Такую статистику назвала начальник отдела организации исполнительного производства ГУ Федеральной службы судебных приставов Наира Гевондян.  «У нас сейчас, к сожалению, смещаются показатели практически 50 на 50. Если раньше мы говорили, что суд по определению оставляет ребёнка с матерью, то сейчас у нас есть отцы, которые принципиально хотят, чтобы дети проживали с ними», — пояснила Гевондян в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ. Средняя сумма задолженности составила около 160 тысяч рублей. По словам эксперта, за 2024 год в Свердловской области женатые пары все чаще стали расставаться. Соотношение разводов к бракам составило порядка 80%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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