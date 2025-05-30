Эксперт раскрыла статистику, кто чаще не платит алименты на Урале

В Свердловской области половину неплательщиков алиментов составляют женщины. Такую статистику назвала начальник отдела организации исполнительного производства ГУ Федеральной службы судебных приставов Наира Гевондян.
«У нас сейчас, к сожалению, смещаются показатели практически 50 на 50. Если раньше мы говорили, что суд по определению оставляет ребёнка с матерью, то сейчас у нас есть отцы, которые принципиально хотят, чтобы дети проживали с ними», — пояснила Гевондян в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ. Средняя сумма задолженности составила около 160 тысяч рублей.
По словам эксперта, за 2024 год в Свердловской области женатые пары все чаще стали расставаться. Соотношение разводов к бракам составило порядка 80%.
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