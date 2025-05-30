30 мая 2025

Бывшая актера Петрова спустя два года нашла мужа

Актриса Стася Милославская выйдет замуж за футболиста ЦСКА Егора Ушакова
© Служба новостей «URA.RU»
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Милославской сделали предложение на концерте Меладзе в Турции
Милославской сделали предложение на концерте Меладзе в Турции Фото:

Бывшая подруга актера Александра Петрова, актриса Стася Милославская (настоящее имя Анастасия Милославская) вскоре станет замужней женщиной. Избранник актрисы сделал ей предложение во время концерта Валерия Меладзе, который проходил в Турции.

«Молодой человек вышел на сцену, исполнил песню вместе с артистом. Затем во всеуслышание объявил, что хочет жениться на Милославской», — пишет издание 7дней.ru.

Новым женихом актрисы стал 22-летний нападающий футбольного клуба ЦСКА Егор Ушаков. Об их отношениях известно мало, поскольку пара тщательно скрывала подробности личной жизни.

В последнее время среди российских знаменитостей наблюдается волна свадеб: ранее о помолвке объявила актриса Агата Муцениеце, которая выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. А несколько дней назад поженились блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак.

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Бывшая подруга актера Александра Петрова, актриса Стася Милославская (настоящее имя Анастасия Милославская) вскоре станет замужней женщиной. Избранник актрисы сделал ей предложение во время концерта Валерия Меладзе, который проходил в Турции. «Молодой человек вышел на сцену, исполнил песню вместе с артистом. Затем во всеуслышание объявил, что хочет жениться на Милославской», — пишет издание 7дней.ru. Новым женихом актрисы стал 22-летний нападающий футбольного клуба ЦСКА Егор Ушаков. Об их отношениях известно мало, поскольку пара тщательно скрывала подробности личной жизни. В последнее время среди российских знаменитостей наблюдается волна свадеб: ранее о помолвке объявила актриса Агата Муцениеце, которая выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. А несколько дней назад поженились блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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