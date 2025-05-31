Счетная палата Германии разозлилась на Минобороны

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Счетная палата ФРГ раскритиковала персонал Минобороны в Бундесвере
Счетная палата ФРГ раскритиковала персонал Минобороны в Бундесвере Фото:

Федеральная счетная палата Германии опубликовала отчет, в котором выразила серьезные опасения по поводу расходования средств Министерством обороны страны. В документе указывается на множество случаев неэффективного и бесконтрольного использования финансов, выделенных на оборонные нужды. Об этом сообщает издание Bild.

«Опубликованные примеры варьируются от неудачных закупок и оцифровки до управленческих ошибок и предотвратимых перерасходов в миллионы долларов на неиспользованные лицензии на программное обеспечение», — говорится в отчете. Цитату приводит Bild.

Отчет освещает ряд примеров трат, которые вызывают сомнения в их необходимости и эффективности. Одним из наиболее ярких примеров стала покупка лицензий на программное обеспечение на сумму миллионов евро, которые в итоге так и не были использованы. Кроме того, были зафиксированы случаи оплаты за вооружение до окончательного утверждения того, что именно будет поставлено.

Критика также коснулась структуры персонала в Бундесвере. Счетная палата указывает на несоответствие между числом «настольных солдат» и численностью войск, что мешает эффективному переориентированию армии на задачи обороны страны и альянса.

В связи с этими выводами аудиторы призывают Министерство обороны, возглавляемое Борисом Писториусом (СДПГ), к более ответственному отношению к расходованию бюджетных средств. На фоне увеличения бюджета министерства до 53,3 миллиарда евро в 2025 году, а также планируемого добавления 22 миллиардов евро к специальным активам, эффективное управление финансами становится критически важным для предотвращения многомиллиардного фиаско.

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Федеральная счетная палата Германии опубликовала отчет, в котором выразила серьезные опасения по поводу расходования средств Министерством обороны страны. В документе указывается на множество случаев неэффективного и бесконтрольного использования финансов, выделенных на оборонные нужды. Об этом сообщает издание Bild. «Опубликованные примеры варьируются от неудачных закупок и оцифровки до управленческих ошибок и предотвратимых перерасходов в миллионы долларов на неиспользованные лицензии на программное обеспечение», — говорится в отчете. Цитату приводит Bild. Отчет освещает ряд примеров трат, которые вызывают сомнения в их необходимости и эффективности. Одним из наиболее ярких примеров стала покупка лицензий на программное обеспечение на сумму миллионов евро, которые в итоге так и не были использованы. Кроме того, были зафиксированы случаи оплаты за вооружение до окончательного утверждения того, что именно будет поставлено. Критика также коснулась структуры персонала в Бундесвере. Счетная палата указывает на несоответствие между числом «настольных солдат» и численностью войск, что мешает эффективному переориентированию армии на задачи обороны страны и альянса. В связи с этими выводами аудиторы призывают Министерство обороны, возглавляемое Борисом Писториусом (СДПГ), к более ответственному отношению к расходованию бюджетных средств. На фоне увеличения бюджета министерства до 53,3 миллиарда евро в 2025 году, а также планируемого добавления 22 миллиардов евро к специальным активам, эффективное управление финансами становится критически важным для предотвращения многомиллиардного фиаско.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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