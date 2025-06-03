Ростех отказался проводить международную космическую выставку

Гендир Ростеха Чемезов: космическая выставка МАКС переносится на 2026 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение обусловлено текущей ситуацией в стране и мире
Решение обусловлено текущей ситуацией в стране и мире Фото:

Госкорпорация «Ростех» приняла решение перенести Международный авиакосмический салон МАКС, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском, на 2026 год. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.

«Нет, МАКСа (в 2025 году) не будет. Его перенесут на следующий год», — сказал Чемезов в ходе главной пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Чемезов отметил, что решение обусловлено текущей ситуацией в стране и мире. Это уже третий год подряд, когда одна из крупнейших аэрокосмических выставок в России не проводится по запланированному графику.

Международный авиакосмический салон МАКС проводится с 1993 года на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском. До 2009 года организатором выступало Федеральное агентство по промышленности, затем правительство Москвы, а с 2009 года — госкорпорация Ростех. Салон традиционно собирает ведущих представителей авиационной и космической отраслей из России и других стран.

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Госкорпорация «Ростех» приняла решение перенести Международный авиакосмический салон МАКС, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском, на 2026 год. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. «Нет, МАКСа (в 2025 году) не будет. Его перенесут на следующий год», — сказал Чемезов в ходе главной пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Чемезов отметил, что решение обусловлено текущей ситуацией в стране и мире. Это уже третий год подряд, когда одна из крупнейших аэрокосмических выставок в России не проводится по запланированному графику. Международный авиакосмический салон МАКС проводится с 1993 года на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском. До 2009 года организатором выступало Федеральное агентство по промышленности, затем правительство Москвы, а с 2009 года — госкорпорация Ростех. Салон традиционно собирает ведущих представителей авиационной и космической отраслей из России и других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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