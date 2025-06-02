«Газпром нефть» открыла первую электрозарядную станцию в аэропорту Пулково

Первая электрозарядная станция (ЭЗС) «Розетка» компании «Газпром нефть» открылась в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Станция рассчитана на обслуживание более 60 электромобилей в сутки и стала первым совместным проектом с оператором аэропорта — компанией «Воздушные Ворота Северной Столицы».
«Аэропорты — один из перспективных сегментов: здесь пересекаются потоки частного и коммерческого транспорта. Партнерство с Пулково демонстрирует, как мы интегрируем наши решения в масштабные транспортные узлы. Учитывая среднее время зарядной сессии — 30–40 минут, электрозарядные станции будут популярны у пассажиров и встречающих, сотрудников авиакомпаний и аэропортов», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.
Станция установлена в зоне краткосрочной парковки P2, в четырех минутах ходьбы от терминала, и работает круглосуточно. Одновременно можно заряжать два автомобиля через разъемы CCS2 и GB/T (до 80 кВт), а также Type 2 (22 кВт). Все операции по запуску и оплате зарядки доступны в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть».
«Пулково стремится предоставлять пассажирам лучшие сервисы, и в этом ключе для нас особенно важно интегрировать в деятельность аэропорта современные технологии. Партнерство с „Газпром нефтью“ в сфере расширения инфраструктуры для электромобилей в парковочном комплексе аэропорта мы рассматриваем как стратегическое. Для нас важно использовать оборудование, которое отвечает лучшим стандартам качества и скорости зарядки», — рассказал директор по неавиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Алексей Тесло-Данилов. Он добавил, что установка станции — только начало развития инфраструктуры для электромобилей в аэропорту.
До конца 2025 года электрозарядную сеть «Газпром нефти» увеличат до 140 станций по всей России. Сейчас под брендом «Розетка» работают более 100 ЭЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, как на АЗС компании, так и на партнерских объектах.
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