Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер уехал в подшефный для региона Тельмановский муниципальный округ (ДНР). Он рассказал, что посещает объекты, нуждающиеся в восстановлении, один из которых — детский городок.
«В городке установлены горки, качели, а самое важное — травмобезопасное резиновое покрытие. Его мы уже проверили: бегая, один из мальчишек упал, поплакал, но колени остались целы», — следует из поста в telegram-канале губернатора. На открытие площадки ушел всего месяц.
На этом рабочий визит Паслера в ДНР не заканчивается. Он намерен посетить еще несколько объектов. «Посмотрим, найдем решения», — заключил губернатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.