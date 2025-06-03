Свердловский губернатор уехал в ДНР. Фото

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Паслер посетит объекты, которые нуждаются в обновлении
Паслер посетит объекты, которые нуждаются в обновлении Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер уехал в подшефный для региона Тельмановский муниципальный округ (ДНР). Он рассказал, что посещает объекты, нуждающиеся в восстановлении, один из которых — детский городок.

«В городке установлены горки, качели, а самое важное — травмобезопасное резиновое покрытие. Его мы уже проверили: бегая, один из мальчишек упал, поплакал, но колени остались целы», — следует из поста в telegram-канале губернатора. На открытие площадки ушел всего месяц.

На этом рабочий визит Паслера в ДНР не заканчивается. Он намерен посетить еще несколько объектов. «Посмотрим, найдем решения», — заключил губернатор.

Фото:
Фото: telegram-канал Дениса Паслера
Фото: telegram-канал Дениса Паслера

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер уехал в подшефный для региона Тельмановский муниципальный округ (ДНР). Он рассказал, что посещает объекты, нуждающиеся в восстановлении, один из которых — детский городок. «В городке установлены горки, качели, а самое важное — травмобезопасное резиновое покрытие. Его мы уже проверили: бегая, один из мальчишек упал, поплакал, но колени остались целы», — следует из поста в telegram-канале губернатора. На открытие площадки ушел всего месяц. На этом рабочий визит Паслера в ДНР не заканчивается. Он намерен посетить еще несколько объектов. «Посмотрим, найдем решения», — заключил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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