Завидная невеста: Life сравнил приданное Бородиной и Сердюкова

Бородина вошла в брак с квартирами и автопарком, а ее муж — с парковкой

05 июня 2025 в 15:33 Размер текста - 17 +

Сердюков вошел в брак с одним машино-местом Церемония награждения премии блогеров и инфлюенсеров «Богема». Москва В сеть попали списки приданого ведущей Ксении Бородиной и блогера Сергея Сердюкова. Список активов невесты и жениха оказался весьма контрастным. «Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ 229 млн рублей), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ 45 млн рублей), особняком в клубном поселке „Павловы Озера“ (≈ 50 млн рублей), автопарком на рынке более 100 миллионов рублей», — пишет Life . Кроме того, у Бородиной есть впечатляющий автопарк, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей. В его состав входят такие автомобили, как Land Rover Range Rover 2023, Rolls-Royce Ghost 2021, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022. В отличие от нее, Сергей Сердюков вошел в брак с довольно скромным приданым — небольшим машино-местом в жилом комплексе «Пресня Сити» площадью 11,2 квадратных метра, однако без машины. На этом активы Сердюкова заканчиваются. На сегодняшний день Сергей работает на тещу и занимает должность генерального директора недавно созданной компании, занимающейся продажей парфюмерии и косметики, зарегистрированной его тещей Инной Булатовной в мае 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сеть попали списки приданого ведущей Ксении Бородиной и блогера Сергея Сердюкова. Список активов невесты и жениха оказался весьма контрастным. «Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ 229 млн рублей), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ 45 млн рублей), особняком в клубном поселке „Павловы Озера“ (≈ 50 млн рублей), автопарком на рынке более 100 миллионов рублей», — пишет Life. Кроме того, у Бородиной есть впечатляющий автопарк, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей. В его состав входят такие автомобили, как Land Rover Range Rover 2023, Rolls-Royce Ghost 2021, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022. В отличие от нее, Сергей Сердюков вошел в брак с довольно скромным приданым — небольшим машино-местом в жилом комплексе «Пресня Сити» площадью 11,2 квадратных метра, однако без машины. На этом активы Сердюкова заканчиваются. На сегодняшний день Сергей работает на тещу и занимает должность генерального директора недавно созданной компании, занимающейся продажей парфюмерии и косметики, зарегистрированной его тещей Инной Булатовной в мае 2025 года.