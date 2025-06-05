Завидная невеста: Life сравнил приданное Бородиной и Сердюкова

Бородина вошла в брак с квартирами и автопарком, а ее муж — с парковкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Сердюков вошел в брак с одним машино-местом
Сердюков вошел в брак с одним машино-местом

В сеть попали списки приданого ведущей Ксении Бородиной и блогера Сергея Сердюкова. Список активов невесты и жениха оказался весьма контрастным.

«Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ 229 млн рублей), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ 45 млн рублей), особняком в клубном поселке „Павловы Озера“ (≈ 50 млн рублей), автопарком на рынке более 100 миллионов рублей», — пишет Life. Кроме того, у Бородиной есть впечатляющий автопарк, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей. В его состав входят такие автомобили, как Land Rover Range Rover 2023, Rolls-Royce Ghost 2021, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022.

В отличие от нее, Сергей Сердюков вошел в брак с довольно скромным приданым — небольшим машино-местом в жилом комплексе «Пресня Сити» площадью 11,2 квадратных метра, однако без машины. На этом активы Сердюкова заканчиваются. На сегодняшний день Сергей работает на тещу и занимает должность генерального директора недавно созданной компании, занимающейся продажей парфюмерии и косметики, зарегистрированной его тещей Инной Булатовной в мае 2025 года.

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В сеть попали списки приданого ведущей Ксении Бородиной и блогера Сергея Сердюкова. Список активов невесты и жениха оказался весьма контрастным. «Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ 229 млн рублей), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ 45 млн рублей), особняком в клубном поселке „Павловы Озера“ (≈ 50 млн рублей), автопарком на рынке более 100 миллионов рублей», — пишет Life. Кроме того, у Бородиной есть впечатляющий автопарк, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей. В его состав входят такие автомобили, как Land Rover Range Rover 2023, Rolls-Royce Ghost 2021, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022. В отличие от нее, Сергей Сердюков вошел в брак с довольно скромным приданым — небольшим машино-местом в жилом комплексе «Пресня Сити» площадью 11,2 квадратных метра, однако без машины. На этом активы Сердюкова заканчиваются. На сегодняшний день Сергей работает на тещу и занимает должность генерального директора недавно созданной компании, занимающейся продажей парфюмерии и косметики, зарегистрированной его тещей Инной Булатовной в мае 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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