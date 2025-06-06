В России допустили появление аэротакси в течение трех лет

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О массовом внедрении аэротакси говорить пока рано
О массовом внедрении аэротакси говорить пока рано Фото:

Первые пилотные проекты с использованием аэротакси могут стартовать уже в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских.

«Можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты», — рассказал Болотских в интервью РИА Новости на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Однако о массовом внедрении говорить пока рано. Первые лицензированные компании смогут работать в экспериментальных условиях, что позволит протестировать технологии и оценить их безопасность.

Эксперт подчеркивает, что аэротакси способны решить одну из главных транспортных проблем крупных городов — пробки. Например, в Москве перемещение между удаленными районами или поездка в аэропорт часто занимает много времени из-за дорожных заторов. Аэротакси позволят быстро облетать город, минуя центр и основные магистрали, что существенно сократит время в пути.

Одной из главных задач на пути внедрения аэротакси остается создание соответствующей инфраструктуры. Для полноценной работы воздушных такси необходимы взлетно-посадочные площадки, зарядные станции, а также сервисные центры для обслуживания техники.

По словам Болотских, технологические компании, которые уже занимаются разработкой аэротакси, выбрали верное направление. Беспилотные летательные аппараты давно применяются в авиации, а современные автопилоты могут быть адаптированы для новых транспортных средств. В России разработкой аэротакси занимаются такие компании, как «Ховер», «Транспорт будущего» и «Вертолеты России».

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Первые пилотные проекты с использованием аэротакси могут стартовать уже в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских. «Можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты», — рассказал Болотских в интервью РИА Новости на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Однако о массовом внедрении говорить пока рано. Первые лицензированные компании смогут работать в экспериментальных условиях, что позволит протестировать технологии и оценить их безопасность. Эксперт подчеркивает, что аэротакси способны решить одну из главных транспортных проблем крупных городов — пробки. Например, в Москве перемещение между удаленными районами или поездка в аэропорт часто занимает много времени из-за дорожных заторов. Аэротакси позволят быстро облетать город, минуя центр и основные магистрали, что существенно сократит время в пути. Одной из главных задач на пути внедрения аэротакси остается создание соответствующей инфраструктуры. Для полноценной работы воздушных такси необходимы взлетно-посадочные площадки, зарядные станции, а также сервисные центры для обслуживания техники. По словам Болотских, технологические компании, которые уже занимаются разработкой аэротакси, выбрали верное направление. Беспилотные летательные аппараты давно применяются в авиации, а современные автопилоты могут быть адаптированы для новых транспортных средств. В России разработкой аэротакси занимаются такие компании, как «Ховер», «Транспорт будущего» и «Вертолеты России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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