В Челябинске за три дня составлено 60 актов о превышении температуры в маршрутном транспорте. Каждый нарушитель будет оштрафован.
«За три дня выявлено 60 случаев превышения допустимой температуры (в салоне было больше 25 градусов Цельсия). Составлены акты, по итогам месяца перевозчикам будут выставлены штрафы», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
В период с 9 по 11 июня по поручению замминистра Александра Егоровa сотрудники Организатора перевозок провели серию выездных проверок соблюдения температурного режима в общественном транспорте. В рамках усиленных рейдов особое внимание было уделено автобусным маршрутам № 2, 4, 15, 22а, 34, 41, 56а, 58, 64, 71, 123, 483, а также трамвайным маршрутам № 3, 5, 7, 14, 15, 16, 22 и троллейбусным маршрутам № 10, 14, 16.
С наступлением жары жители Челябинска начали массово жаловаться на духоту в общественном транспорте. В региональном миндоре начались рейды с проверками температуры, но водители нашли лазейки.
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