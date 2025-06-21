С 1 января 2025 года гражданам России, достигшим предпенсионного возраста, статус предпенсионера присваивается автоматически, без необходимости подачи заявления. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.
Депутат уточнила, что оформление статуса будет происходить по достижении соответствующего возраста в автоматическом режиме. Вместе с тем для получения ряда льгот может потребоваться официальное подтверждение статуса предпенсионера. Получить соответствующую справку можно будет в электронном виде через портал Госуслуг, а также обратившись в Соцфонд России или в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Кто такие предпенсионеры и как получить этот статус — в материале URA.RU.
Кто такие предпенсионеры
К категории предпенсионеров относятся лица, которым до наступления пенсионного возраста остается не более пяти лет с учетом трудовой деятельности и занятости. В случае, если право на досрочный выход на пенсию возникает ранее, статус предпенсионера присваивается соответственно раньше установленного срока. Получение этого статуса предоставляет гражданам дополнительные льготы и социальные гарантии, ранее доступные исключительно пенсионерам.
С какого возраста присваивают статус
Период предпенсионного возраста начинается за пять лет до достижения установленного для выхода на пенсию возраста. Особенности предоставления социальных льгот и порядок их оформления регулируются различными федеральными нормативными актами и могут существенно отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств. В связи с этим рекомендуется обращаться за индивидуальной консультацией, принимая во внимание возраст, характер трудовой деятельности и личные условия.
До 2019 года возраст выхода на пенсию по старости составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. С началом пенсионной реформы этот порог стал постепенно увеличиваться. С 2028 года по завершении реформы пенсионерами будут признаваться женщины, достигшие 60 лет, и мужчины — 65 лет. Соответственно, к категории предпенсионеров будут относиться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.
В отдельных случаях статус предпенсионера может быть присвоен раньше, если предусмотрен досрочный выход на пенсию. Такая возможность предоставляется, в частности, работникам вредных и тяжелых производств, жителям районов Крайнего Севера, водителям городского общественного транспорта, а также лицам, проходившим военную службу по контракту.
Досрочное пенсионное обеспечение возможно также для родителей или опекунов детей с инвалидностью, а также для многодетных матерей. Кроме того, граждане, на которых не распространяется повышение пенсионного возраста, также могут воспользоваться предпенсионными льготами за пять лет до наступления права на пенсию. Так, многодетные матери пяти детей приобретают этот статус с 45 лет, поскольку их право на пенсию возникает в 50 лет.
С 2019 года оформление пенсии по выслуге лет стало возможным лишь по достижении определенного возраста, хотя необходимый специальный стаж может быть выработан ранее. В этот промежуток времени лица определенных профессий — таких как врачи, учителя и артисты — приобретают статус предпенсионеров.
Как подтвердить статус предпенсионера
Для того чтобы воспользоваться всеми льготами, предоставляемыми гражданам предпенсионного возраста, необходимо подтвердить этот статус соответствующим официальным документом. Как отметил доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор, оформление справки, подтверждающей предпенсионный статус, не представляет сложности: достаточно подать заявку через личный кабинет на портале «Госуслуги» в Соцфонд либо обратиться в ближайший МФЦ, имея при себе паспорт.
Если воспользоваться электронным сервисом, документ будет сформирован практически мгновенно — в течение нескольких минут. При обращении в МФЦ процесс займет около 15 минут. Получение соответствующей справки осуществляется бесплатно.
С 2026 года граждане будут заранее уведомляться о присвоении им статуса предпенсионера. Оформлять заявление для этого не потребуется. Для того, чтобы оформить справку предпенсионера онлайн, необходимо:
- Авторизоваться на сайте Соцфонда, используя учетную запись портала «Госуслуги»;
- Перейти в раздел «Электронные услуги и сервисы СФР»;
- В подразделе «Пенсии» выбрать необходимую услугу;
- В правой части страницы прокрутить до блока «Получить информацию»;
- Найти и выбрать опцию «Об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста»;
- Указать цель получения справки: для ФНС, службы занятости населения, органов соцзащиты либо работодателя;
- Нажать на кнопку «Заказать справку (выписку)».
Какие льготы положены предпенсионерам
Граждане, находящиеся в предпенсионном возрасте, могут рассчитывать на получение льгот и мер соцподдержки, которые ранее были доступны только после выхода на пенсию. Кроме того, для этой категории предусмотрены дополнительные привилегии, включая возможность прохождения ежегодной диспансеризации и специальные гарантии в сфере трудоустройства.
Диспансеризация и трудовые гарантии
Предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации. Законодательством запрещается увольнять сотрудников этой категории или отказывать им в приеме на работу по причине их возраста. За нарушение этих норм работодатели могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Кроме того, переводить работников на срочные трудовые договоры исключительно в связи с достижением ими предпенсионного возраста также не допускается.
Налоговые льготы
Предпенсионеры также имеют право на освобождение от уплаты земельного и имущественного налогов, однако эта льгота распространяется не на всю собственность, а лишь на определенные объекты. В перечень имущества, освобожденного от налогообложения, входят: квартира (или комната, либо доля в квартире), жилой дом (либо его часть), творческая мастерская, хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров, гараж (или машино-место), а также земельный участок площадью до шести соток.
Следует отметить, что налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта каждого вида. Например, если предпенсионер владеет двумя квартирами и одним гаражом, он может воспользоваться освобождением от налога на одну из квартир и на гараж, тогда как за вторую квартиру налог необходимо уплачивать в общем порядке. Для получения налоговой льготы необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган лично или через сайт ФНС, приложив документальное подтверждение статуса предпенсионера.
Пособие по безработице
Если гражданин предпенсионного возраста утратил работу или еще не трудоустроился, он может рассчитывать на повышенный размер пособия по безработице. Это пособие предоставляется на срок до одного года, при этом общий период выплат не может превышать двух лет. Размер и продолжительность выплат устанавливаются следующим образом:
- в течение первых трех месяцев выплачивается 75% от среднего заработка;
- в последующие три месяца — 60% от средней заработной платы;
- далее — 45% от средней зарплаты.
Досрочная пенсия
В случае утраты работы предпенсионером по обстоятельствам, не зависящим от него, таким как сокращение штата или ликвидация организации, ему предоставляется право начать получать пенсионные выплаты на два года раньше установленного возраста. Однако если гражданин этой категории оставил работу по собственному желанию либо был уволен по основаниям, связанным с дисциплинарными нарушениями, возможность оформления досрочной пенсии исключается.
К тому же назначение досрочных пенсионных выплат возможно только при содействии службы занятости. Это означает, что после увольнения предпенсионер должен зарегистрироваться в центре занятости населения. Если специалисты службы не смогут подобрать для него подходящую вакансию, они предложат оформить досрочный выход на пенсию. При этом необходимо соблюдение двух условий: наличие требуемого страхового стажа (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), а также достаточного количества пенсионных баллов — не менее 28,2 в 2024 году.
Квалификация
Для граждан предпенсионного возраста действует программа, ориентированная на повышение квалификации и освоение новых профессиональных навыков. Участвовать в ней могут как занятые, так и безработные лица. Реализация этой инициативы предоставляет возможность получить дополнительное профессиональное образование, что способствует сохранению конкурентоспособности на современном рынке труда. Перечень актуальных образовательных курсов размещен на портале «Работа в России».
Региональный льготы
В ряде регионов России предпенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных мер соцподдержки. В частности, им предоставляются право на бесплатное пользование городским общественным транспортом, а также пригородными железнодорожными маршрутами. Кроме того, предусмотрена денежная компенсация расходов на приобретение лекарственных препаратов по рецептам врача и скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг.
На территории Москвы и Московской области при достижении предпенсионного возраста оформляется социальная карта, которая дает возможность бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте. Обладатели этой карты также имеют право на бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения и компенсацию затрат на проезд к месту лечения. Дополнительно, при предъявлении социальной карты в ряде сетевых супермаркетов предоставляются специальные скидки на отдельные категории товаров, действующие в утренние часы.
Семья
Предпенсионеры, имеющие семью, могут рассчитывать на ряд дополнительных социальных гарантий. В частности, при наличии статуса нетрудоспособности и необходимости в посторонней поддержке, они вправе получать алименты от других членов семьи. Кроме того, таким лицам предоставляется обязательная доля в наследстве, вне зависимости от содержания завещания. Вопрос оформления указанных льгот решается в зависимости от конкретных обстоятельств. Для этого следует обращаться либо к нотариусу, либо в судебные органы.
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