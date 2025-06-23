Магнитные бури 24 июня 2025: ждать ли бурю метеозависимым

Период магнитных бурь, накрывших Землю в июне, продолжается. 24 июня природа приготовила небольшие возмущения магнитного поля, которые могут подпортить день метеозависимым. Что ждать от погоды 24 июня 2025 — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в июне 2025: что происходило с геомагнитным полем
С началом лета метеозависимые столкнулись с настоящей бурей на Солнце. 1 июня зафиксировали мощный геомагнитный шторм с индексом Kp, достигшим 7 баллов — это очень высокий показатель, означающий сильное воздействие солнечной активности на магнитосферу Земли. Этот шторм оказался самым продолжительным по интенсивности за последние месяцы.
2 июня магнитное поле продолжало колебаться, индекс Kp менялся в пределах 4–7 баллов, но к 3 июня буря начала стихать — напряжение в атмосфере уменьшилось, и обстановка стала спокойнее.
20 июня на Солнце произошла крупная вспышка класса Х — по силе она вошла в тройку самых мощных в этом году, уступая только вспышкам 14 мая и 23 февраля. Однако выброс плазмы, связанный с этой вспышкой, к Земле не добрался — значит, негативного влияния удалось избежать.
Прогноз магнитных бурь на 24 июня 2025
Ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ ожидают, что 24 июня индекс геомагнитной активности Kp будет примерно на уровне 3,5. Это значит, что сильных магнитных бурь не предвидится, но вероятны умеренные возмущения магнитного поля.
Вероятность магнитной бури оценивается около 17%, возмущений магнитного поля — примерно 40%, а спокойной обстановки — около 43%. Проще говоря, магнитное поле будет «шуметь» время от времени, но без серьезных встрясок. Впрочем, метеозависимые все же могут ощутить такие колебания — могут возникнуть головная боль, усталость, раздражительность и слабость.
Атмосферное давление 24 июня 2025
24 июня атмосферное давление будет чуть ниже нормы — в Москве около 741 мм рт. ст., в Петербурге — 743 мм. Нормальным считается примерно 760 мм. Пониженное давление может вызывать слабость, головные боли и усталость, особенно у тех, кто чувствителен к погоде. Если к этому добавляются магнитные бури — колебания магнитного поля Земли, — самочувствие может ухудшаться еще сильнее.
Прогноз магнитных бурь до конца июня 2025
После относительно спокойного 24 июня, когда магнитная активность будет на среднем уровне (около 3,5 по индексу Kp), с 25 по 28 июня ожидается усиление магнитных бурь. Индекс поднимется до 4 и выше — это значит, что у чувствительных людей могут появиться головные боли, усталость, скачки давления и проблемы со сном.
К 29 и 30 июня активность начнет снижаться, и магнитное поле вернется к спокойному состоянию. Эти дни будут более комфортными для здоровья и настроения. Но нужно помнить, что все прогнозы — предварительные. Все может измениться даже за сутки.
Что такое магнитные бури и как от них защититься
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные выбросами энергии и частиц с поверхности Солнца. Когда поток заряженных частиц достигает Земли, он взаимодействует с ее магнитосферой, вызывая колебания поля. Для большинства людей это незаметно, но у метеозависимых и чувствительных к изменениям погоды могут появляться неприятные симптомы.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, специалисты советуют:
- Стараться меньше нервничать и избегать стрессов.
- Ограничить физическую нагрузку в периоды повышенной активности.
- Больше отдыхать и спать.
- Следить за давлением и при необходимости консультироваться с врачом.
- Увеличить потребление воды и легкой пищи.
- Избегать чрезмерного употребления кофеина и алкоголя.
Если чувствуете сильное ухудшение самочувствия, лучше обратиться к специалистам.
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