Иран поклялся прекратить огонь при одном условии

Тегеран намерен придерживаться режима прекращения огня при условии, что Израиль не совершит нарушений соглашения. Об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
«Если сионистский режим не нарушит прекращение огня, Иран тоже не нарушит его. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров», — сказал Пезешкиан. Его слова публикует сайт Alarabiya English.
Ранее стало известно, что после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана.
Прекращение огня было назначено на сегодня на 7 утра по МСК. Однако рано утром Иран осуществил очередной ракетный обстрел израильской территории, а в 10:25 по местному времени были зафиксированы еще два пуска. Все выпущенные ракеты были либо успешно перехвачены израильскими системами ПВО, либо упали в незаселенных районах. Отмечается, что удары Ирана не привели к разрушениям или жертвам среди населения.
В ответ на данные действия израильские ВВС нанесли удар по радиолокационной установке, расположенной вблизи Тегерана. Одновременно с этим армия Израиля атаковала районы, расположенные вблизи городов Баболь и Бабольсар на территории Ирана.
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