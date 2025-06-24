Иран поклялся прекратить огонь при одном условии

Иран будет соблюдать режим прекращения огня, если его будет соблюдать Израиль
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Пезешкиан заявил, что будет соблюдать режим прекращения огня, если Израиль также не будет его нарушать
Пезешкиан заявил, что будет соблюдать режим прекращения огня, если Израиль также не будет его нарушать Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Тегеран намерен придерживаться режима прекращения огня при условии, что Израиль не совершит нарушений соглашения. Об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Если сионистский режим не нарушит прекращение огня, Иран тоже не нарушит его. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров», — сказал Пезешкиан. Его слова публикует сайт Alarabiya English.

Ранее стало известно, что после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана.

Прекращение огня было назначено на сегодня на 7 утра по МСК. Однако рано утром Иран осуществил очередной ракетный обстрел израильской территории, а в 10:25 по местному времени были зафиксированы еще два пуска. Все выпущенные ракеты были либо успешно перехвачены израильскими системами ПВО, либо упали в незаселенных районах. Отмечается, что удары Ирана не привели к разрушениям или жертвам среди населения.

В ответ на данные действия израильские ВВС нанесли удар по радиолокационной установке, расположенной вблизи Тегерана. Одновременно с этим армия Израиля атаковала районы, расположенные вблизи городов Баболь и Бабольсар на территории Ирана.

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Тегеран намерен придерживаться режима прекращения огня при условии, что Израиль не совершит нарушений соглашения. Об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. «Если сионистский режим не нарушит прекращение огня, Иран тоже не нарушит его. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров», — сказал Пезешкиан. Его слова публикует сайт Alarabiya English. Ранее стало известно, что после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана. Прекращение огня было назначено на сегодня на 7 утра по МСК. Однако рано утром Иран осуществил очередной ракетный обстрел израильской территории, а в 10:25 по местному времени были зафиксированы еще два пуска. Все выпущенные ракеты были либо успешно перехвачены израильскими системами ПВО, либо упали в незаселенных районах. Отмечается, что удары Ирана не привели к разрушениям или жертвам среди населения. В ответ на данные действия израильские ВВС нанесли удар по радиолокационной установке, расположенной вблизи Тегерана. Одновременно с этим армия Израиля атаковала районы, расположенные вблизи городов Баболь и Бабольсар на территории Ирана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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