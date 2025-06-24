Израиль начал бить по окрестностям Ирана

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Израиль ударил по северным территориям Ирана
Израиль ударил по северным территориям Ирана Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Израиль нанес удары по районам, расположенным вблизи городов Баболь и Бабольсер на территории Ирана. Об этом сообщили иранские СМИ. 

«Перемирие было нарушено Израилем, осуществив атаку на открытую местность в Бабольсаре», — пишут местные издания. Также уточняется, что удары были нанесены по окрестностям города Баболь на севере Ирана. Сообщается о взрывах. 

Ранее иранские власти отвергли обвинения Израиля в нарушении условий перемирия. В Совете национальной безопасности Ирана подчеркнули, что Тегеран придерживается договоренностей о прекращении огня, однако оставляет за собой право дать ответ в случае агрессивных действий со стороны Израиля, передает «360.ru».

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Израиль нанес удары по районам, расположенным вблизи городов Баболь и Бабольсер на территории Ирана. Об этом сообщили иранские СМИ.  «Перемирие было нарушено Израилем, осуществив атаку на открытую местность в Бабольсаре», — пишут местные издания. Также уточняется, что удары были нанесены по окрестностям города Баболь на севере Ирана. Сообщается о взрывах.  Ранее иранские власти отвергли обвинения Израиля в нарушении условий перемирия. В Совете национальной безопасности Ирана подчеркнули, что Тегеран придерживается договоренностей о прекращении огня, однако оставляет за собой право дать ответ в случае агрессивных действий со стороны Израиля, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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