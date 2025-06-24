Израиль пообещал больше не бомбить Иран

После разговора Трампа и Нетаньяху Израиль принял решение не атаковать Иран
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Израиль принял решение больше не атаковать Иран после разговора Трампа и Нетаньяху
Израиль принял решение больше не атаковать Иран после разговора Трампа и Нетаньяху Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

После телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана. Об этом рассказали в офисе израильского премьера.

«По итогам телефонного разговора между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху, Израиль воздержался от дальнейших ударов (по Ирану — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. После чего Трамп высоко оценил израильские успехи в реализации поставленных военных задач и выразил уверенность в устойчивости установленного перемирия.

Прекращение огня было назначено на 7 утра по МСК. Однако рано утром Иран осуществил очередной ракетный обстрел израильской территории, а в 10:25 по местному времени были зафиксированы еще два пуска. Все выпущенные ракеты были либо успешно перехвачены израильскими системами ПВО, либо упали в незаселенных районах. Отмечается, что удары Ирана не привели к разрушениям или жертвам среди населения. В ответ на данные действия израильские ВВС нанесли удар по радиолокационной установке, расположенной вблизи Тегерана. Одновременно с этим армия Израиля атаковала районы, расположенные вблизи городов Баболь и Бабольсар на территории Ирана. Поступают сообщения о взрывах.

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После телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана. Об этом рассказали в офисе израильского премьера. «По итогам телефонного разговора между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху, Израиль воздержался от дальнейших ударов (по Ирану — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. После чего Трамп высоко оценил израильские успехи в реализации поставленных военных задач и выразил уверенность в устойчивости установленного перемирия. Прекращение огня было назначено на 7 утра по МСК. Однако рано утром Иран осуществил очередной ракетный обстрел израильской территории, а в 10:25 по местному времени были зафиксированы еще два пуска. Все выпущенные ракеты были либо успешно перехвачены израильскими системами ПВО, либо упали в незаселенных районах. Отмечается, что удары Ирана не привели к разрушениям или жертвам среди населения. В ответ на данные действия израильские ВВС нанесли удар по радиолокационной установке, расположенной вблизи Тегерана. Одновременно с этим армия Израиля атаковала районы, расположенные вблизи городов Баболь и Бабольсар на территории Ирана. Поступают сообщения о взрывах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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