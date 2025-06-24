Израиль отомстил Ирану, атаковав радиолокационную станцию

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по радиолокационной станции, расположенной к северу от Тегерана. Эта атака стала ответной на нарушения огня со стороны Ирана. Об этом пишет telegram-канал AjaNews.
«ВВС Израиля атаковали радиолокационный радар возле Тегерана», — говорится в публикации telegram-канал AjaNews. Ранее этот же источник сообщил, что на севере столицы Ирана были слышны два взрыва.
Также стало известно, что одновременно с этим израильская армия атаковала районы, расположенные вблизи городов Баболь и Бабольсер на территории Ирана. Поступают сообщения о взрывах.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения о перемирии между Ираном и Израилем. По его утверждению, сначала огонь прекратят ВС Ирана, после чего аналогичные действия предпримет израильская сторона. Он также написал в своих соцсетях, что в случае нарушения режима последствия ощутит на себе каждая из сторон. Во время общения с прессой глава Белого дома грязно выругался, отметив, что Израиль и Иран сами не ведают, что творят в этом конфликте.
Причем незадолго до этого США сами вмешались в конфликт, ударив по Ирану. Однако утром радиостанция Kan сообщила о ракетном ударе, нанесенном Ираном по северным районам Израиля. В ответ министр обороны Исраэль Кац отдал приказ о нанесении ответного удара.
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