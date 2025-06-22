Лавров: Третья мировая война замаячит совсем рядом

Действия отдельных стран на Ближнем Востоке и отсутствие единого подхода к международному праву могут привести к угрозе Третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самые большие на Западе циники говорят, что Израиль выполняет за них грязную работу. Остальные говорят, что Израиль имеет право на самооборону. <...> если каждая страна будет толковать по-своему, это будет уже не миропорядок, а полный хаос. И Третья мировая война может замаячить совсем рядом», — заявил министр в беседе с журналистом Павлом Зарубиным еще 20 июня. Интервью с Лавровым тот опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили. Иран призвал ООН провести внеочередное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам страны. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
Европейский союз призвал Иран, Израиль и Соединенные Штаты Америки возобновить переговорный процесс, сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас. Она также отметила, что необходимо предотвратить разработку ядерного оружия Ираном.
Выступил в поддержку ударов США и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, также призвав стороны к переговорам и заявив, что «стабильность» на Ближнем Востоке для Королевства «является приоритетом».
Какие сценарии разрешения конфликта вероятны в перспективе — читайте в материале URA.RU.
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