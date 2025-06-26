Свердловская корпорация «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) выплатит первокурсникам филиала Уральского федерального университета (УрФУ) в Верхней Салде единовременную поддержку в размере 100 тысяч рублей за поступление, сообщила URA.RU пресс-служба предприятия. Такая мера финансовой помощи распространяется на выпускников 11-х классов 2023–2025 годов, которые поступят в вуз в текущую приемную кампанию.
Кроме единовременной выплаты, в компании действует программа целевого обучения: студенты-целевики филиала УрФУ в Верхней Салде могут рассчитывать на годовую стипендию 120 тысяч рублей при условии, что их средний балл составляет не менее 4,0. Для отличников, начиная со второго курса, предусмотрена дополнительная стипендия имени Гавриила Агаркова в размере 80 тысяч рублей в год. Иногородним студентам предоставляется бесплатное проживание в студенческом кампусе предприятия.
«Наша компания постоянно поддерживает стремление школьников и студентов изучать технические дисциплины и интерес к науке. Такие пытливые умы в будущем составят штат крупнейшего наукоемкого титанового производства», — отметил директор по управлению персоналом «ВСМПО-Ависма» Тимур Рахмангулов.
В 2025 году филиал УрФУ в Верхней Салде объявил набор по трем направлениям подготовки: «Металлургия титана», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Технологические машины и оборудование». Поддержка от крупнейшего производителя титана направлена на формирование кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей региона.
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