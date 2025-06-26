Рыбалку снова разрешили: подборка клевых мест в Свердловской области

В Свердловской области 25 июня прекратил действовать запрет на рыбалку в водоемах региона, так как завершился период нереста. URA.RU составило подборку мест, куда можно отправиться рыбачить.
Калиновские разрезы
Место находится в черте Екатеринбурга — на окраине Эльмаша. По словам заядлых рыбаков, там можно выловить форель, карася, щуку и другую рыбу, путевка на один день стоит 400 рублей. Для отдыхающих там доступна также аренда беседок — от 1000 рублей в час, парковка автомобиля обойдется в 50 рублей (будни) и 100 рублей (выходные и праздники), копчение рыбы — от 250 рублей.
Белоярское водохранилище
Расположено недалеко от Заречного. Чтобы рыбалка была комфортной, можно арендовать беседку (2500 рублей) или домик с баней (15000 рублей) в загородном клубе «Успех». Кроме того, доступен вариант разового посещения базы отдыха от 300 рублей с человека.
Рефтинское водохранилище
Водоем постоянно зарыбляют, там водятся: окунь, карась, ерш, карп, осетр, толстолобик. Помимо известных и более распространенных видов рыб в водохранилище можно выловить канального сомика, которого завезли из США. Чтобы порыбачить на водохранилище, придется заплатить 100 рублей в час за человека, выловленная рыба оплачивается отдельно.
Волчихинское водохранилище
Находится в 40 километрах от Первоуральска. Рыбаки делятся, что в основном там удается поймать окуней. Кроме того, поймать можно судака, щуку, плотву. Поблизости есть разные базы отдыха, например, в «Зеленом мысе» аренда палатки стоит от 300 рублей в сутки, место на парковке обойдется от 500 рублей в сутки.
Бисертский пруд
Расположен в 108 километрах от Екатеринбурга, на водоеме регулярно проводят фестивали по рыбной ловле. Очередной пройдет 5-6 июля. В пруду водятся: амур, стерлядь, карп, судак.
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