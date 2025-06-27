В Москве на улице 5-я Магистральная в строящемся объекте один из рабочих сорвался в шахту лифта. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
«На строительном объекте на ул. 5-я Магистральная рабочий упал в лифтовую шахту. Мужчина 1971 года рождения скончался», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Москвы». На месте трагедии сейчас работают сотрудники прокуратуры.
Подобные трагические случаи на строительных объектах уже происходили ранее. В Новом Уренгое (ЯНАО) в мае было завершено расследование уголовного дела, в рамках которого сотрудник стройки получил серьезные травмы. Согласно следственным материалам, работник коммерческой организации наступил на технологическое отверстие — шахту лифта, закрытую куском пенопласта и припорошенную снегом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.