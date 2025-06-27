В Москве рабочий сорвался в лифтовую шахту. Фото

В Москве погиб рабочий, который сорвался в шахту лифта
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Сообщается, что после падения в шахту лифта рабочий погиб
Сообщается, что после падения в шахту лифта рабочий погиб Фото:

В Москве на улице 5-я Магистральная в строящемся объекте один из рабочих сорвался в шахту лифта. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

«На строительном объекте на ул. 5-я Магистральная рабочий упал в лифтовую шахту. Мужчина 1971 года рождения скончался», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Москвы». На месте трагедии сейчас работают сотрудники прокуратуры.

Подобные трагические случаи на строительных объектах уже происходили ранее. В Новом Уренгое (ЯНАО) в мае было завершено расследование уголовного дела, в рамках которого сотрудник стройки получил серьезные травмы. Согласно следственным материалам, работник коммерческой организации наступил на технологическое отверстие — шахту лифта, закрытую куском пенопласта и припорошенную снегом.

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В Москве на улице 5-я Магистральная в строящемся объекте один из рабочих сорвался в шахту лифта. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «На строительном объекте на ул. 5-я Магистральная рабочий упал в лифтовую шахту. Мужчина 1971 года рождения скончался», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Москвы». На месте трагедии сейчас работают сотрудники прокуратуры. Подобные трагические случаи на строительных объектах уже происходили ранее. В Новом Уренгое (ЯНАО) в мае было завершено расследование уголовного дела, в рамках которого сотрудник стройки получил серьезные травмы. Согласно следственным материалам, работник коммерческой организации наступил на технологическое отверстие — шахту лифта, закрытую куском пенопласта и припорошенную снегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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