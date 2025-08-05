Десяток старых домов снесут в одном из кварталов Екатеринбурга

В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга снесут 11 старых домов
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте старых домов возведут современное жилье
На месте старых домов возведут современное жилье Фото:

Власти Екатеринбурга утвердили проект КРТ на 59 тысячах квадратных метров в Завокзальном микрорайоне, в рамках которого застройщик снесет 11 домов, построенных в 1950-х — 1960-х годах. Речь идет об участке в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сегодня там находятся 15 зданий, в том числе два аварийных дома. Все они построены в конце 1950-х — 1960-х годах. По итогам аукциона девелопер получит возможность снести 11 из них, чтобы возвести современное жилье», — пояснили там.

Жильцов старых домов расселят. Вместе с этим инвестор построит на участке детский сад на 250 воспитанников и разработает проектную документацию для строительства корпуса школы №119. На реализацию проекта отвели 11 лет.

Ранее в Литературном квартале Екатеринбурга начали сносить дома, построенные в прошлом столетии. На новом месте появится гостиница «Гранд отель Екатеринбург» и музей золота, со стороны улицы Пролетарской — построят жилой дом на 37 квартир.

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Власти Екатеринбурга утвердили проект КРТ на 59 тысячах квадратных метров в Завокзальном микрорайоне, в рамках которого застройщик снесет 11 домов, построенных в 1950-х — 1960-х годах. Речь идет об участке в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной, рассказали в пресс-службе мэрии. «Сегодня там находятся 15 зданий, в том числе два аварийных дома. Все они построены в конце 1950-х — 1960-х годах. По итогам аукциона девелопер получит возможность снести 11 из них, чтобы возвести современное жилье», — пояснили там. Жильцов старых домов расселят. Вместе с этим инвестор построит на участке детский сад на 250 воспитанников и разработает проектную документацию для строительства корпуса школы №119. На реализацию проекта отвели 11 лет. Ранее в Литературном квартале Екатеринбурга начали сносить дома, построенные в прошлом столетии. На новом месте появится гостиница «Гранд отель Екатеринбург» и музей золота, со стороны улицы Пролетарской — построят жилой дом на 37 квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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