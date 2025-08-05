Десяток старых домов снесут в одном из кварталов Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга утвердили проект КРТ на 59 тысячах квадратных метров в Завокзальном микрорайоне, в рамках которого застройщик снесет 11 домов, построенных в 1950-х — 1960-х годах. Речь идет об участке в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Сегодня там находятся 15 зданий, в том числе два аварийных дома. Все они построены в конце 1950-х — 1960-х годах. По итогам аукциона девелопер получит возможность снести 11 из них, чтобы возвести современное жилье», — пояснили там.
Жильцов старых домов расселят. Вместе с этим инвестор построит на участке детский сад на 250 воспитанников и разработает проектную документацию для строительства корпуса школы №119. На реализацию проекта отвели 11 лет.
Ранее в Литературном квартале Екатеринбурга начали сносить дома, построенные в прошлом столетии. На новом месте появится гостиница «Гранд отель Екатеринбург» и музей золота, со стороны улицы Пролетарской — построят жилой дом на 37 квартир.
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