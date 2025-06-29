ВСУ начали переброску резервов к занятым ВС РФ селам в ДНР

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Украинская армия перебрасывает резервы в ДНР, рассказал Пушилин
Украинская армия перебрасывает резервы в ДНР, рассказал Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины перебрасывает дополнительные резервы в район населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин 29 июня в своем telegram-канале.

«Эта вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее, здесь расслабляться точно рано», — отметил Пушилин на опубликованном видеообращении.

Глава ДНР подчеркнул, что взятые ВС РФ под контроль на этой неделе населенные пункты имеют стратегическое значение, поэтому украинские военные предпринимают попытки усилить оборону и не допустить дальнейшего продвижения российских войск. По его словам, подразделения удерживают позиции и продолжают вести разведку, чтобы своевременно реагировать на возможные атаки со стороны противника.

Ранее российские войска установили контроль над селом Запорожье на границе ДНР и Днепропетровской области, продолжая наступление вглубь оборонительных позиций ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, продвижение связано со стратегическими задачами, в том числе необходимостью выхода к Красноармейску и формированием санитарной зоны.

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Армия Украины перебрасывает дополнительные резервы в район населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин 29 июня в своем telegram-канале. «Эта вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее, здесь расслабляться точно рано», — отметил Пушилин на опубликованном видеообращении. Глава ДНР подчеркнул, что взятые ВС РФ под контроль на этой неделе населенные пункты имеют стратегическое значение, поэтому украинские военные предпринимают попытки усилить оборону и не допустить дальнейшего продвижения российских войск. По его словам, подразделения удерживают позиции и продолжают вести разведку, чтобы своевременно реагировать на возможные атаки со стороны противника. Ранее российские войска установили контроль над селом Запорожье на границе ДНР и Днепропетровской области, продолжая наступление вглубь оборонительных позиций ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, продвижение связано со стратегическими задачами, в том числе необходимостью выхода к Красноармейску и формированием санитарной зоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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