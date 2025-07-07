Депутат ЗСО Рева обсудил с участником СВО меры поддержки семей фронтовиков

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Евгений Рева и Андрей Зайцев (слева) обсудили, чем власти Челябинской области могут помочь семьям фронтовиков
Евгений Рева и Андрей Зайцев (слева) обсудили, чем власти Челябинской области могут помочь семьям фронтовиков Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Рева обсудил вопросы, волнующие бойцов СВО и членов их семей, с участником спецоперации Андреем Зайцевым. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Обсудили наиболее волнующие наших бойцов вопросы, существующие меры социальной поддержки, реализуемые в регионе проекты для участников СВО и их семей. На сегодняшний день в регионе действуют различные программы: образовательные, направленные на социально-трудовую адаптацию участников СВО, оказание психологической помощи, поддержку для успешного старта в предпринимательской деятельности. Буквально на днях губернатор Алексей Текслер дал старт региональной программе „Герои Южного Урала“, которая направлена на подготовку квалифицированных управленческих кадров из числа участников специальной военной операции, с дальнейшим трудоустройством в органах государственной и муниципальной власти», — написал Рева на своей странице в «ВК».

Также он напомнил, что регион присоединился к Всероссийскому проекту «Жизнь после Победы». Это образовательная платформа, созданная, чтобы облегчить вернувшимся фронтовикам интеграцию в мирную жизнь.

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Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Рева обсудил вопросы, волнующие бойцов СВО и членов их семей, с участником спецоперации Андреем Зайцевым. Об этом он сообщил в соцсетях. «Обсудили наиболее волнующие наших бойцов вопросы, существующие меры социальной поддержки, реализуемые в регионе проекты для участников СВО и их семей. На сегодняшний день в регионе действуют различные программы: образовательные, направленные на социально-трудовую адаптацию участников СВО, оказание психологической помощи, поддержку для успешного старта в предпринимательской деятельности. Буквально на днях губернатор Алексей Текслер дал старт региональной программе „Герои Южного Урала“, которая направлена на подготовку квалифицированных управленческих кадров из числа участников специальной военной операции, с дальнейшим трудоустройством в органах государственной и муниципальной власти», — написал Рева на своей странице в «ВК». Также он напомнил, что регион присоединился к Всероссийскому проекту «Жизнь после Победы». Это образовательная платформа, созданная, чтобы облегчить вернувшимся фронтовикам интеграцию в мирную жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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