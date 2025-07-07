Депутат ЗСО Рева обсудил с участником СВО меры поддержки семей фронтовиков

Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Рева обсудил вопросы, волнующие бойцов СВО и членов их семей, с участником спецоперации Андреем Зайцевым. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Обсудили наиболее волнующие наших бойцов вопросы, существующие меры социальной поддержки, реализуемые в регионе проекты для участников СВО и их семей. На сегодняшний день в регионе действуют различные программы: образовательные, направленные на социально-трудовую адаптацию участников СВО, оказание психологической помощи, поддержку для успешного старта в предпринимательской деятельности. Буквально на днях губернатор Алексей Текслер дал старт региональной программе „Герои Южного Урала“, которая направлена на подготовку квалифицированных управленческих кадров из числа участников специальной военной операции, с дальнейшим трудоустройством в органах государственной и муниципальной власти», — написал Рева на своей странице в «ВК».
Также он напомнил, что регион присоединился к Всероссийскому проекту «Жизнь после Победы». Это образовательная платформа, созданная, чтобы облегчить вернувшимся фронтовикам интеграцию в мирную жизнь.
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