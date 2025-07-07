Челябинский лагерь, где надругались над сыном участника СВО, ждет проверка

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Майорова сообщила, что держит ситуацию на контроле
Майорова сообщила, что держит ситуацию на контроле Фото:

В Челябинской области дополнительно проверят работу лагеря «Юность», в котором трое детей изнасиловали семилетнего сына участника СВО из Копейска. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в области Евгения Майорова. 

«Что касается детского лагеря, где произошло это событие, то по нему остаются вопросы, которые требуют дополнительного изучения», — сообщила Майорова в своем telegram-канале. Сам мальчик и его семья в настоящее время получают квалифицированную психологическую помощь. 

Инцидент с сыном участника СВО из Копейска произошел в начале июня в лагере на Увильдах. Во время тихого часа трое детей 11-13 лет надругались над семилетним ребенком. Руководство лагеря и воспитатели попытались все скрыть, чтобы избежать ответственности. 

После лагеря ребенок вернулся в детский сад в Копейске и там воспитатель заметила, что он ведет себя странно. О подозрениях она сообщила маме, которая поговорила с сыном и все выяснила. Историю огласке придал отец, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации. В региональном Следственном управлении Следственного комитета завели два уголовных дела по факту произошедшего. Расследование на контроле держит глава СКР Александр Бастрыкин. 

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В Челябинской области дополнительно проверят работу лагеря «Юность», в котором трое детей изнасиловали семилетнего сына участника СВО из Копейска. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в области Евгения Майорова.  «Что касается детского лагеря, где произошло это событие, то по нему остаются вопросы, которые требуют дополнительного изучения», — сообщила Майорова в своем telegram-канале. Сам мальчик и его семья в настоящее время получают квалифицированную психологическую помощь.  Инцидент с сыном участника СВО из Копейска произошел в начале июня в лагере на Увильдах. Во время тихого часа трое детей 11-13 лет надругались над семилетним ребенком. Руководство лагеря и воспитатели попытались все скрыть, чтобы избежать ответственности.  После лагеря ребенок вернулся в детский сад в Копейске и там воспитатель заметила, что он ведет себя странно. О подозрениях она сообщила маме, которая поговорила с сыном и все выяснила. Историю огласке придал отец, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации. В региональном Следственном управлении Следственного комитета завели два уголовных дела по факту произошедшего. Расследование на контроле держит глава СКР Александр Бастрыкин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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