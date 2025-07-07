Иран готов провести переговоры по ядерной программе

Иран готов возобновить переговоры по вопросам верификации ядерной программы несмотря на приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан.
«Относительно ответа на ваш вопрос о наблюдении и контроле за нашей ядерной программой, я хотел бы сказать, что мы готовы вести переговоры по этому поводу», — отметил Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент республики подчеркнул, что Иран никогда не уклонялся от инспекций и остается открытым к контролю над своей ядерной деятельностью.
Ранее, 2 июля, Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. На фоне этих событий МАГАТЭ 4 июля заявило о выводе своих инспекторов из Ирана. Они покинули страну и вернулись в Вену после периода вооруженного противостояния между Ираном, Израилем и США.
Глава МИД страны Аббас Аракчи пояснял, что несмотря на это решение, возможность для диалога и восстановления партнерства остается. В качестве условия Тегеран называет необходимость гарантировать безопасность иранских ядерных объектов и специалистов. Решение о приостановке взаимодействия в Иране объясняют реакцией на действия агентства и его главы Рафаэля Гросси, которого Тегеран обвиняет в бездействии во время атак США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
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