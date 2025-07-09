На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продают уникальный мерч, посуду и продукты из разных российских регионов. Корреспондент URA.RU прогулялся по универмагу в выставочном центре, изучил ассортимент, цены и выяснил, что удивительного могут купить гости уральской столицы.
«У нас есть официальное разрешение на использование цитат Владимира Владимировича Путина от него самого. Мы можем производить, продавать эту продукцию», — рассказали в отделе, где представлен мерч с высказываниями президента РФ. Например, футболки там стоят от 3700 рублей, свитшоты — от 6500 рублей. Для любителей посуды нашелся фарфоровый сервиз за 24500 рублей.
Знаменитые дымковские игрушки можно рассмотреть на полках с товарами из Кировской области. Одна глиняная свистулька в форме быка стоит 2700 рублей. Из Тверской области привезли бархатные сумки с вышивкой ручной работы. Сумки-багеты из Калининградской области продают за 10900 рублей с вышитыми на них гранатами.
Чай из Хакасии в большой стеклянной банке можно купить за 1900 рублей. Как заявляет производитель, в составе есть смородина, кора деревьев, шишки сосны. К чаю предлагают взять пряники за 180 рублей.
«Иннопром» продлится до 10 июля. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Все самое интересное URA.RU показывает и рассказывает в онлайн-трансляции.
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