Люксовый автомобиль эпохи СССР хранится под Екатеринбургом. Фото, видео

В фонде Музейного комплекса в Верхней Пышме хранится ретро-автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ
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Ретроралли «Кубок Урала 2025». Свердловская область, Верхняя Пышма, зим газ 12
ГАЗ-12 ЗИМ представлен в музее Верхней Пышмы Фото:
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Проверено на себе

В фонде Музейного комплекса в Верхней Пышме хранится ретро-автомобиль, который в свое время был предметом мечтаний для многих советских граждан. В одном из павильонов выставлен ГАЗ-12 ЗИМ, выпущенный в 1959 году. Машина полностью на ходу и внешне выглядит так, будто только что сошла с заводского конвейера. В рамках еженедельной рубрики «Проверено на себе» корреспондент URA.RU проехалась на этом автомобиле и выяснила, что же делает его таким привлекательным среди коллекционеров и эстетов.

Знакомство с автомобилем советской эпохи

Сегодня в центре нашего внимания — ГАЗ-12 ЗИМ, произведенный в 1959 году и представленный в экспозиции музея Верхней Пышмы. Данный автомобиль является не просто редким экспонатом, но и воплощением мечты целого поколения, когда обладание собственным транспортом было недоступной роскошью для большинства жителей СССР. Мне посчастливилось лично испытать этот уникальный экземпляр.

Ретроралли «Кубок Урала 2025». Свердловская область, Верхняя Пышма
Автомобиль хранится в Верхней Пышме
Фото:

Исторический контекст и статус модели

ГАЗ-12 ЗИМ был разработан на Горьковском автомобильном заводе и выпускался с 1950 по 1959 год. Изначально автомобиль предназначался исключительно для представителей высших эшелонов власти.

После смерти Иосифа Сталина часть «лимузинов» поступила в ограниченную свободную продажу, однако приобрести их могли лишь немногие — стоимость ЗИМа более чем вдвое превышала цену популярной «Победы». За девятилетний период производства было собрано чуть более 21 тысячи автомобилей, что обусловило их исключительную редкость в наши дни.

Внешний вид и интерьер

Автомобиль сразу привлекает внимание своими внушительными габаритами — длина превышает 5,5 метра. Внешне он перекликается с американскими седанами середины XX века, однако сохраняет самобытные черты советского стиля. Шестиместный салон выполнен с учетом максимального комфорта: высокие потолки, широкие двери и просторное внутреннее пространство подчеркивают статус владельца. Атмосфера внутри салона создает ощущение солидности и респектабельности.

Технические характеристики

ГАЗ-12 стал первым в СССР представительским автомобилем с несущим кузовом, что повысило его прочность и безопасность. Под капотом расположен шестицилиндровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость до 125 км/ч. Впервые в отечественном автомобилестроении здесь применен гипоидный мост, благодаря которому обеспечиваются плавный ход и низкий уровень шума. Несмотря на внушительные размеры, управлять автомобилем достаточно удобно: большой руль, оптимально подобранные передаточные числа и радиус разворота всего 6,8 метра.

Поездка на легенде

ГАЗ-12 ЗИМ вошел в историю как первый советский серийный представительский автомобиль
ГАЗ-12 ЗИМ вошел в историю как первый советский серийный представительский автомобиль
Фото:

Передвигаясь на «Зимке», невольно ощущаешь себя частью истории советской элиты. Автомобиль поражает плавностью хода, эффективной шумоизоляцией и мягкой работой подвески. Несмотря на возраст, все механизмы функционируют безупречно, создавая впечатление, будто машина только что сошла с конвейера.

Культурное значение

ГАЗ-12 ЗИМ вошел в историю как первый серийный представительский автомобиль Советского Союза — впоследствии именно он стал предшественником известной «Чайки». Сегодня такие машины являются предметом особой гордости для коллекционеров и экспозиционных площадок. Экземпляр из Верхней Пышмы не только украшает музейную коллекцию, но и регулярно участвует в тематических выставках, оставаясь на ходу.

Заключение

ГАЗ-12 ЗИМ — это не просто автомобиль, а значимая страница инженерного и культурного наследия страны. Его отличное состояние и востребованность среди коллекционеров свидетельствуют о высокой исторической ценности данной модели. Если окажетесь в Верхней Пышме, обязательно загляните в музей и посмотрите на этот уникальный символ эпохи.

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В фонде Музейного комплекса в Верхней Пышме хранится ретро-автомобиль, который в свое время был предметом мечтаний для многих советских граждан. В одном из павильонов выставлен ГАЗ-12 ЗИМ, выпущенный в 1959 году. Машина полностью на ходу и внешне выглядит так, будто только что сошла с заводского конвейера. В рамках еженедельной рубрики «Проверено на себе» корреспондент URA.RU проехалась на этом автомобиле и выяснила, что же делает его таким привлекательным среди коллекционеров и эстетов. Знакомство с автомобилем советской эпохи Сегодня в центре нашего внимания — ГАЗ-12 ЗИМ, произведенный в 1959 году и представленный в экспозиции музея Верхней Пышмы. Данный автомобиль является не просто редким экспонатом, но и воплощением мечты целого поколения, когда обладание собственным транспортом было недоступной роскошью для большинства жителей СССР. Мне посчастливилось лично испытать этот уникальный экземпляр. Исторический контекст и статус модели ГАЗ-12 ЗИМ был разработан на Горьковском автомобильном заводе и выпускался с 1950 по 1959 год. Изначально автомобиль предназначался исключительно для представителей высших эшелонов власти. После смерти Иосифа Сталина часть «лимузинов» поступила в ограниченную свободную продажу, однако приобрести их могли лишь немногие — стоимость ЗИМа более чем вдвое превышала цену популярной «Победы». За девятилетний период производства было собрано чуть более 21 тысячи автомобилей, что обусловило их исключительную редкость в наши дни. Внешний вид и интерьер Автомобиль сразу привлекает внимание своими внушительными габаритами — длина превышает 5,5 метра. Внешне он перекликается с американскими седанами середины XX века, однако сохраняет самобытные черты советского стиля. Шестиместный салон выполнен с учетом максимального комфорта: высокие потолки, широкие двери и просторное внутреннее пространство подчеркивают статус владельца. Атмосфера внутри салона создает ощущение солидности и респектабельности. Технические характеристики ГАЗ-12 стал первым в СССР представительским автомобилем с несущим кузовом, что повысило его прочность и безопасность. Под капотом расположен шестицилиндровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость до 125 км/ч. Впервые в отечественном автомобилестроении здесь применен гипоидный мост, благодаря которому обеспечиваются плавный ход и низкий уровень шума. Несмотря на внушительные размеры, управлять автомобилем достаточно удобно: большой руль, оптимально подобранные передаточные числа и радиус разворота всего 6,8 метра. Поездка на легенде Передвигаясь на «Зимке», невольно ощущаешь себя частью истории советской элиты. Автомобиль поражает плавностью хода, эффективной шумоизоляцией и мягкой работой подвески. Несмотря на возраст, все механизмы функционируют безупречно, создавая впечатление, будто машина только что сошла с конвейера. Культурное значение ГАЗ-12 ЗИМ вошел в историю как первый серийный представительский автомобиль Советского Союза — впоследствии именно он стал предшественником известной «Чайки». Сегодня такие машины являются предметом особой гордости для коллекционеров и экспозиционных площадок. Экземпляр из Верхней Пышмы не только украшает музейную коллекцию, но и регулярно участвует в тематических выставках, оставаясь на ходу. Заключение ГАЗ-12 ЗИМ — это не просто автомобиль, а значимая страница инженерного и культурного наследия страны. Его отличное состояние и востребованность среди коллекционеров свидетельствуют о высокой исторической ценности данной модели. Если окажетесь в Верхней Пышме, обязательно загляните в музей и посмотрите на этот уникальный символ эпохи.
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