Люксовый автомобиль эпохи СССР хранится под Екатеринбургом. Фото, видео

В фонде Музейного комплекса в Верхней Пышме хранится ретро-автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ

10 июля 2025 в 20:22 Размер текста - 17 +

ГАЗ-12 ЗИМ представлен в музее Верхней Пышмы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе В фонде Музейного комплекса в Верхней Пышме хранится ретро-автомобиль, который в свое время был предметом мечтаний для многих советских граждан. В одном из павильонов выставлен ГАЗ-12 ЗИМ, выпущенный в 1959 году. Машина полностью на ходу и внешне выглядит так, будто только что сошла с заводского конвейера. В рамках еженедельной рубрики «Проверено на себе» корреспондент URA.RU проехалась на этом автомобиле и выяснила, что же делает его таким привлекательным среди коллекционеров и эстетов. Знакомство с автомобилем советской эпохи Сегодня в центре нашего внимания — ГАЗ-12 ЗИМ, произведенный в 1959 году и представленный в экспозиции музея Верхней Пышмы. Данный автомобиль является не просто редким экспонатом, но и воплощением мечты целого поколения, когда обладание собственным транспортом было недоступной роскошью для большинства жителей СССР. Мне посчастливилось лично испытать этот уникальный экземпляр. Автомобиль хранится в Верхней Пышме Фото: Илья Московец © URA.RU Исторический контекст и статус модели ГАЗ-12 ЗИМ был разработан на Горьковском автомобильном заводе и выпускался с 1950 по 1959 год. Изначально автомобиль предназначался исключительно для представителей высших эшелонов власти. После смерти Иосифа Сталина часть «лимузинов» поступила в ограниченную свободную продажу, однако приобрести их могли лишь немногие — стоимость ЗИМа более чем вдвое превышала цену популярной «Победы». За девятилетний период производства было собрано чуть более 21 тысячи автомобилей, что обусловило их исключительную редкость в наши дни. Внешний вид и интерьер Автомобиль сразу привлекает внимание своими внушительными габаритами — длина превышает 5,5 метра. Внешне он перекликается с американскими седанами середины XX века, однако сохраняет самобытные черты советского стиля. Шестиместный салон выполнен с учетом максимального комфорта: высокие потолки, широкие двери и просторное внутреннее пространство подчеркивают статус владельца. Атмосфера внутри салона создает ощущение солидности и респектабельности. Технические характеристики ГАЗ-12 стал первым в СССР представительским автомобилем с несущим кузовом, что повысило его прочность и безопасность. Под капотом расположен шестицилиндровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость до 125 км/ч. Впервые в отечественном автомобилестроении здесь применен гипоидный мост, благодаря которому обеспечиваются плавный ход и низкий уровень шума. Несмотря на внушительные размеры, управлять автомобилем достаточно удобно: большой руль, оптимально подобранные передаточные числа и радиус разворота всего 6,8 метра. Поездка на легенде ГАЗ-12 ЗИМ вошел в историю как первый советский серийный представительский автомобиль Фото: Илья Московец © URA.RU Передвигаясь на «Зимке», невольно ощущаешь себя частью истории советской элиты. Автомобиль поражает плавностью хода, эффективной шумоизоляцией и мягкой работой подвески. Несмотря на возраст, все механизмы функционируют безупречно, создавая впечатление, будто машина только что сошла с конвейера. Культурное значение ГАЗ-12 ЗИМ вошел в историю как первый серийный представительский автомобиль Советского Союза — впоследствии именно он стал предшественником известной «Чайки». Сегодня такие машины являются предметом особой гордости для коллекционеров и экспозиционных площадок. Экземпляр из Верхней Пышмы не только украшает музейную коллекцию, но и регулярно участвует в тематических выставках, оставаясь на ходу. Заключение ГАЗ-12 ЗИМ — это не просто автомобиль, а значимая страница инженерного и культурного наследия страны. Его отличное состояние и востребованность среди коллекционеров свидетельствуют о высокой исторической ценности данной модели. Если окажетесь в Верхней Пышме, обязательно загляните в музей и посмотрите на этот уникальный символ эпохи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В фонде Музейного комплекса в Верхней Пышме хранится ретро-автомобиль, который в свое время был предметом мечтаний для многих советских граждан. В одном из павильонов выставлен ГАЗ-12 ЗИМ, выпущенный в 1959 году. Машина полностью на ходу и внешне выглядит так, будто только что сошла с заводского конвейера. В рамках еженедельной рубрики «Проверено на себе» корреспондент URA.RU проехалась на этом автомобиле и выяснила, что же делает его таким привлекательным среди коллекционеров и эстетов. Знакомство с автомобилем советской эпохи Сегодня в центре нашего внимания — ГАЗ-12 ЗИМ, произведенный в 1959 году и представленный в экспозиции музея Верхней Пышмы. Данный автомобиль является не просто редким экспонатом, но и воплощением мечты целого поколения, когда обладание собственным транспортом было недоступной роскошью для большинства жителей СССР. Мне посчастливилось лично испытать этот уникальный экземпляр. Исторический контекст и статус модели ГАЗ-12 ЗИМ был разработан на Горьковском автомобильном заводе и выпускался с 1950 по 1959 год. Изначально автомобиль предназначался исключительно для представителей высших эшелонов власти. После смерти Иосифа Сталина часть «лимузинов» поступила в ограниченную свободную продажу, однако приобрести их могли лишь немногие — стоимость ЗИМа более чем вдвое превышала цену популярной «Победы». За девятилетний период производства было собрано чуть более 21 тысячи автомобилей, что обусловило их исключительную редкость в наши дни. Внешний вид и интерьер Автомобиль сразу привлекает внимание своими внушительными габаритами — длина превышает 5,5 метра. Внешне он перекликается с американскими седанами середины XX века, однако сохраняет самобытные черты советского стиля. Шестиместный салон выполнен с учетом максимального комфорта: высокие потолки, широкие двери и просторное внутреннее пространство подчеркивают статус владельца. Атмосфера внутри салона создает ощущение солидности и респектабельности. Технические характеристики ГАЗ-12 стал первым в СССР представительским автомобилем с несущим кузовом, что повысило его прочность и безопасность. Под капотом расположен шестицилиндровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость до 125 км/ч. Впервые в отечественном автомобилестроении здесь применен гипоидный мост, благодаря которому обеспечиваются плавный ход и низкий уровень шума. Несмотря на внушительные размеры, управлять автомобилем достаточно удобно: большой руль, оптимально подобранные передаточные числа и радиус разворота всего 6,8 метра. Поездка на легенде Передвигаясь на «Зимке», невольно ощущаешь себя частью истории советской элиты. Автомобиль поражает плавностью хода, эффективной шумоизоляцией и мягкой работой подвески. Несмотря на возраст, все механизмы функционируют безупречно, создавая впечатление, будто машина только что сошла с конвейера. Культурное значение ГАЗ-12 ЗИМ вошел в историю как первый серийный представительский автомобиль Советского Союза — впоследствии именно он стал предшественником известной «Чайки». Сегодня такие машины являются предметом особой гордости для коллекционеров и экспозиционных площадок. Экземпляр из Верхней Пышмы не только украшает музейную коллекцию, но и регулярно участвует в тематических выставках, оставаясь на ходу. Заключение ГАЗ-12 ЗИМ — это не просто автомобиль, а значимая страница инженерного и культурного наследия страны. Его отличное состояние и востребованность среди коллекционеров свидетельствуют о высокой исторической ценности данной модели. Если окажетесь в Верхней Пышме, обязательно загляните в музей и посмотрите на этот уникальный символ эпохи.