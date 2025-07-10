Екатеринбуржцы ищут поддержку в приемной депутата Вихарева

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев продолжает принимать обращения жителей и разбираться с актуальными проблемами. На данный момент под его контролем находятся жалобы жителей, связанные с возведением автомойки во дворе, затянувшимся сроком проведения капитального ремонта, а также с отказами в предоставлении жилья детям-сиротам. Подробности URA.RU рассказали в приемной Вихарева.
Жалобы на строительство автомойки во дворе
Одной из последних проблем, с которой к нему обратились горожане, стало строительство автомойки во дворе дома по адресу Старых Большевиков, 29А. Жители обеспокоены возможным повышением уровня шума, загрязнением воздуха и образованием луж во дворе.
«Понимаю переживания людей: автомойка во дворе – это загазованность, шум, лужи и беспорядок. Никто не будет рад такому соседству! Надо разобраться, есть ли разрешение, а если да – на каком основании выдано», - подчеркнул депутат.
Капитальный ремонт с задержками
Еще одной актуальной проблемой для жителей Екатеринбурга стал капитальный ремонт дома на Прониной, 32, в Чкаловском районе. По словам жильцов, работы начались с опозданием, а подрядная организация покинула объект, не завершив ремонт. К тому же выполненные работы оказались некачественными.
«По неизвестным причинам подрядная организация снялась с объекта, не завершив работы. А то, что уже сделали, по словам жителей, – некачественно. В УК «Чкаловская», которая обслуживает дом, на вопросы собственников не отвечают. Для начала разберусь, кто виноват: управляющая компания или Фонд капитального ремонта. От ответа будут зависеть дальнейшие действия», - отметил Вихарев. По его словам, дальнейшие действия будут зависеть от результатов проверки, а главная задача — обеспечить жителям комфортные условия проживания.
Проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам
К депутату также обратилась женщина по поводу обеспечения жильем для детей-сирот. Женщина, оформившая опекунство над двумя несовершеннолетними детьми еще в 2011 году, сообщила, что одна из подопечных до сих пор не получила положенное по закону жилье. «В постановке на учет в управлении социальной политики Орджоникидзевского района отказали. Проверю законность отказа. Если допущены нарушения, постараюсь помочь – юридический опыт в этих вопросах уже есть», - заявил Вихарев.
Открытость и поддержка жителей — приоритет депутата
Алексей Вихарев подчеркивает, что поддержка жителей Екатеринбурга и решение их насущных проблем остаются для него приоритетом. Все обращения, поступающие на прием, тщательно рассматриваются, по каждой ситуации проводится проверка с привлечением профильных специалистов и ведомств.
Депутат заверил, что будет держать жителей в курсе развития событий по каждому из обращений. Вихарев отмечает важность конструктивного диалога между горожанами, управляющими компаниями и органами власти для эффективного решения городских проблем.
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