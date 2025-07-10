«Уральские авиалинии» вместе с УрФУ начнут готовить редких специалистов

«Уральские авиалинии» вместе с УрФУ им. Ельцина будут готовить инженеров в области эксплуатации авиационной техники. Таких специалистов сейчас немного. Соответствующее соглашение стороны подписали накануне, 9 июля, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«Сегодня очень сложно найти специалистов по эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей. Теперь на базе Уральской передовой инженерной школы появилась возможность обучать как бакалавров, так и магистров по этой специальности. По окончании университета у выпускников будет возможность практически реализовать свои дипломные проекты у нас на производстве», — рассказал директор авиационного технического центра «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный.
Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков отметил, что обучение студентов на базе техцентра «Уральских авиалиний» лишь первый шаг. В будущем может сложиться и более комплексный подход. Причем авиакомпания уже сотрудничает с вузом по этому направлению — в июле запустила программу для магистрантов.
«Для них создан учебный цех, где они могут изучать теорию и проходить практику под руководством опытных специалистов компании. Магистерская программа длится два года, выпускники будут приняты в авиакомпанию на должности „инженер по эксплуатации авиационной техники“ или „инженер по поддержанию лётной годности“. Программа для бакалавров начнется уже с сентября этого года, практику они будут проходить в „Уральских авиалиниях“ прямо с первого курса», — добавил Обабков.
До 25 июля как раз идет прием студентов на бакалавриат, до 25 августа можно подать документы на обучение в магистратуре. «Либо на портале Госуслуг, либо можно лично приехать на Мира, 19, либо через личный кабинет студента на сайте УрФУ», — отметил заведующий кафедрой «Энергетика» УрФУ Олег Комаров.
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