Суперзвезда из базы «Миротворец»* едет с шоу в северный свердловский город

Певец Митя Фомин, попавший в 2017 году в базу данных украинского портала «Миротворец» (признана в РФ экстремистским), стал хедлайнером Дня города в Нижней Туре. Он выступит перед горожанами 26 июля.
«У нас для вас классные новости. 26 июля, Нижняя Тура — мы едем к вам с Митей Фоминым», — сообщает концертное агентство MahnevaEvent.
При этом ранее администрация Нижнетуринского округа проводила опрос: стоит ли везти какую-либо знаменитость на праздник или можно пригласить шоу-группы из Екатеринбурга. «Звездный гость из Москвы всегда обходится дорого для бюджета. Особенно эти траты чувствуются при других насущных потребностях округа. Но, с другой стороны, так День города становится незабываемым», — писали представители мэрии и уточнили, что результаты голосования повлияют на итоговое решение.
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