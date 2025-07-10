10 июля 2025

Суперзвезда из базы «Миротворец»* едет с шоу в северный свердловский город

Митя Фомин выступит на Дне города в Нижней Туре
© Служба новостей «URA.RU»
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День города пройдет 26 июля
День города пройдет 26 июля Фото:

Певец Митя Фомин, попавший в 2017 году в базу данных украинского портала «Миротворец» (признана в РФ экстремистским), стал хедлайнером Дня города в Нижней Туре. Он выступит перед горожанами 26 июля.

«У нас для вас классные новости. 26 июля, Нижняя Тура — мы едем к вам с Митей Фоминым», — сообщает концертное агентство MahnevaEvent.

При этом ранее администрация Нижнетуринского округа проводила опрос: стоит ли везти какую-либо знаменитость на праздник или можно пригласить шоу-группы из Екатеринбурга. «Звездный гость из Москвы всегда обходится дорого для бюджета. Особенно эти траты чувствуются при других насущных потребностях округа. Но, с другой стороны, так День города становится незабываемым», — писали представители мэрии и уточнили, что результаты голосования повлияют на итоговое решение.

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Певец Митя Фомин, попавший в 2017 году в базу данных украинского портала «Миротворец» (признана в РФ экстремистским), стал хедлайнером Дня города в Нижней Туре. Он выступит перед горожанами 26 июля. «У нас для вас классные новости. 26 июля, Нижняя Тура — мы едем к вам с Митей Фоминым», — сообщает концертное агентство MahnevaEvent. При этом ранее администрация Нижнетуринского округа проводила опрос: стоит ли везти какую-либо знаменитость на праздник или можно пригласить шоу-группы из Екатеринбурга. «Звездный гость из Москвы всегда обходится дорого для бюджета. Особенно эти траты чувствуются при других насущных потребностях округа. Но, с другой стороны, так День города становится незабываемым», — писали представители мэрии и уточнили, что результаты голосования повлияют на итоговое решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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