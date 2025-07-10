10 июля 2025

Спикер свердловского заксо Бабушкина поддержала важную инициативу Минздрава РФ. Видео

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Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, бабушкина людмила, портрет
Людмила Бабушкина одобрила инициативу федерального центра (архивное фото) Фото:

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина поддержала предложение Минздрава России о распределении молодых специалистов для обязательной работы в государственных медицинских учреждениях. Она отметила, что сама проходила аналогичную практику и считает ее эффективной для профессионального становления молодых врачей.

«Я тоже была молодой специалист и тоже отрабатывала 3 года. Я считаю, что это замечательная практика — отработать в государственных учреждениях. Потом, может, они останутся в этих учреждениях, а может быть, в последующем закончат еще выше какой-то ВУЗ и дальше пойдут работать. Я считаю, что это очень правильно. Мы очень надеемся, что решение будет принято», — поделилась с RG.RU Людмила Бабушкина.

Развитие здравоохранения — один из приоритетов в деятельности Законодательного Собрания Свердловской области. В регионе сформирована законодательная база, позволяющая целенаправленно работать по внедрению новых медицинских технологий и укреплению материально-технической базы медучреждений. Действует закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», предусматривающий внушительный пакет мер социальной поддержки для медработников.

Ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на развитие здравоохранения, это находит отражение в принимаемом депутатами законе об областном бюджете. Благодаря этому в Свердловской области ведется строительство новых медицинских учреждений, продолжается техническое перевооружение больниц и поликлиник, расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов.

Так, на 2025 год в областном бюджете на сферу здравоохранения предусмотрено 56,6 миллиарда рублей. Отметим, что при формировании бюджета изначально расходы на эту сферу были на 7,2 миллиарда меньше, но депутаты в ходе работы согласительной комиссии добились значительного увеличения расходов на здравоохранение в 2025 году.

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Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина поддержала предложение Минздрава России о распределении молодых специалистов для обязательной работы в государственных медицинских учреждениях. Она отметила, что сама проходила аналогичную практику и считает ее эффективной для профессионального становления молодых врачей. «Я тоже была молодой специалист и тоже отрабатывала 3 года. Я считаю, что это замечательная практика — отработать в государственных учреждениях. Потом, может, они останутся в этих учреждениях, а может быть, в последующем закончат еще выше какой-то ВУЗ и дальше пойдут работать. Я считаю, что это очень правильно. Мы очень надеемся, что решение будет принято», — поделилась с RG.RU Людмила Бабушкина. Развитие здравоохранения — один из приоритетов в деятельности Законодательного Собрания Свердловской области. В регионе сформирована законодательная база, позволяющая целенаправленно работать по внедрению новых медицинских технологий и укреплению материально-технической базы медучреждений. Действует закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», предусматривающий внушительный пакет мер социальной поддержки для медработников. Ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на развитие здравоохранения, это находит отражение в принимаемом депутатами законе об областном бюджете. Благодаря этому в Свердловской области ведется строительство новых медицинских учреждений, продолжается техническое перевооружение больниц и поликлиник, расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Так, на 2025 год в областном бюджете на сферу здравоохранения предусмотрено 56,6 миллиарда рублей. Отметим, что при формировании бюджета изначально расходы на эту сферу были на 7,2 миллиарда меньше, но депутаты в ходе работы согласительной комиссии добились значительного увеличения расходов на здравоохранение в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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