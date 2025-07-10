Неформальное мероприятие для гостей «Иннопрома» прошло в креативном кластере «На Заводе» в Сысерти. Его организовало свердловское отделение «Деловой России». Такие тусовки ежедневно проходят во время Питерского экономического форума, а теперь станут регулярными и на Урале.
«Привычный официальный ужин для коллег из других отделений превратился в свободный формат нетворкинга под открытым небом для всех желающих предпринимателей. Гости погрузились в индустриальный вайб: заводские инсталляции, живой DJ-сет, горячие блюда с фуд-корта сделали вечерний опен-эйр настоящей сенсацией уже в первые часы», — поделились с URA.RU в пресс-службе общественной организации.
Вечер стал частью масштабного цикла мероприятий, приуроченных к 370-летию со дня рождения Никиты Демидова — основателя династии Демидовых, знаменитого промышленника и предпринимателя. Месяц назад бизнесмены привезли из первой тульской кузни Демидовых капсулу с углем.
Председатель свердловского отделения Леонид Гункевич передал кирку и ледяной блок с этой капсулой Денису Ремезову, владельцу УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», со словами: «Пусть Демидовский уголь станет новой искрой для развития Уральского бизнеса и промышленности»! Тем самым символизируя преемственность традиций и единство поколений — это и стало кульминацией яркого вечера. Ремезов с помощью кирки извлек капсулу из льда.
Гостями вечеринки стали представители партии «Опора России», торгово-промышленной палаты, Клуба строителей и участники выставки. Благодаря музыке DJ LILOVA, просторному лаунжу для делового общения гости могли не только отдыхать, но и в комфортной обстановке обзавестись новыми партнерскими контактами.
«Формат позитивно оценили все участники. Поэтому мы решили провести такую встречу вновь на следующем „Иннопроме“ и сделать ее регулярной. Планируем также совместить ее с церемонией награждения наших лучших уральских предпринимателей», — рассказал Леонид Гункевич.
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