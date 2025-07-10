10 июля 2025

Гостей «Иннопрома» собрали на яркую вечеринку — вдохновлялись ПМЭФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие прошло в Сысерти
Мероприятие прошло в Сысерти Фото:
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«Интервидение-2025»

Неформальное мероприятие для гостей «Иннопрома» прошло в креативном кластере «На Заводе» в Сысерти. Его организовало свердловское отделение «Деловой России». Такие тусовки ежедневно проходят во время Питерского экономического форума, а теперь станут регулярными и на Урале.

«Привычный официальный ужин для коллег из других отделений превратился в свободный формат нетворкинга под открытым небом для всех желающих предпринимателей. Гости погрузились в индустриальный вайб: заводские инсталляции, живой DJ-сет, горячие блюда с фуд-корта сделали вечерний опен-эйр настоящей сенсацией уже в первые часы», — поделились с URA.RU в пресс-службе общественной организации.

Вечер стал частью масштабного цикла мероприятий, приуроченных к 370-летию со дня рождения Никиты Демидова — основателя династии Демидовых, знаменитого промышленника и предпринимателя. Месяц назад бизнесмены привезли из первой тульской кузни Демидовых капсулу с углем.

Председатель свердловского отделения Леонид Гункевич передал кирку и ледяной блок с этой капсулой Денису Ремезову, владельцу УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», со словами: «Пусть Демидовский уголь станет новой искрой для развития Уральского бизнеса и промышленности»! Тем самым символизируя преемственность традиций и единство поколений — это и стало кульминацией яркого вечера. Ремезов с помощью кирки извлек капсулу из льда.

Гостями вечеринки стали представители партии «Опора России», торгово-промышленной палаты, Клуба строителей и участники выставки. Благодаря музыке DJ LILOVA, просторному лаунжу для делового общения гости могли не только отдыхать, но и в комфортной обстановке обзавестись новыми партнерскими контактами.

«Формат позитивно оценили все участники. Поэтому мы решили провести такую встречу вновь на следующем „Иннопроме“ и сделать ее регулярной. Планируем также совместить ее с церемонией награждения наших лучших уральских предпринимателей», — рассказал Леонид Гункевич.

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Неформальное мероприятие для гостей «Иннопрома» прошло в креативном кластере «На Заводе» в Сысерти. Его организовало свердловское отделение «Деловой России». Такие тусовки ежедневно проходят во время Питерского экономического форума, а теперь станут регулярными и на Урале. «Привычный официальный ужин для коллег из других отделений превратился в свободный формат нетворкинга под открытым небом для всех желающих предпринимателей. Гости погрузились в индустриальный вайб: заводские инсталляции, живой DJ-сет, горячие блюда с фуд-корта сделали вечерний опен-эйр настоящей сенсацией уже в первые часы», — поделились с URA.RU в пресс-службе общественной организации. Вечер стал частью масштабного цикла мероприятий, приуроченных к 370-летию со дня рождения Никиты Демидова — основателя династии Демидовых, знаменитого промышленника и предпринимателя. Месяц назад бизнесмены привезли из первой тульской кузни Демидовых капсулу с углем. Председатель свердловского отделения Леонид Гункевич передал кирку и ледяной блок с этой капсулой Денису Ремезову, владельцу УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», со словами: «Пусть Демидовский уголь станет новой искрой для развития Уральского бизнеса и промышленности»! Тем самым символизируя преемственность традиций и единство поколений — это и стало кульминацией яркого вечера. Ремезов с помощью кирки извлек капсулу из льда. Гостями вечеринки стали представители партии «Опора России», торгово-промышленной палаты, Клуба строителей и участники выставки. Благодаря музыке DJ LILOVA, просторному лаунжу для делового общения гости могли не только отдыхать, но и в комфортной обстановке обзавестись новыми партнерскими контактами. «Формат позитивно оценили все участники. Поэтому мы решили провести такую встречу вновь на следующем „Иннопроме“ и сделать ее регулярной. Планируем также совместить ее с церемонией награждения наших лучших уральских предпринимателей», — рассказал Леонид Гункевич.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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