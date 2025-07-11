Свердловский бизнесмен, сдавший силовикам чиновников, вышел из-под ареста

В Екатеринбурге выпустили из-под ареста владельца «СК Интег» Олега Качусова

11 июля 2025 в 14:52 Размер текста - 17 +

С конца марта предприниматель находился под домашним арестом Фото: Илья Московец © URA.RU Владелец компании «СК Интег» Олег Качусов, обвиненный во взятке начальнику городского управления кастроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексею Харламову, вышел из-под домашнего ареста. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба. «Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. На Качусова возложен запрет на общение со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу. Также возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда», — сказали в инстанции. Качусова, по данным URA.RU, обвиняют в даче взятки за контракт на строительство школы в поселке Кедровое. Речь может идти о пяти миллионах рублей. По слухам, коммерсант в рамках сотрудничества со следствием дал показания на некоторых чиновников. Харламов тоже попал под следствие и находится под стражей. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец компании «СК Интег» Олег Качусов, обвиненный во взятке начальнику городского управления кастроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексею Харламову, вышел из-под домашнего ареста. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба. «Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. На Качусова возложен запрет на общение со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу. Также возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда», — сказали в инстанции. Качусова, по данным URA.RU, обвиняют в даче взятки за контракт на строительство школы в поселке Кедровое. Речь может идти о пяти миллионах рублей. По слухам, коммерсант в рамках сотрудничества со следствием дал показания на некоторых чиновников. Харламов тоже попал под следствие и находится под стражей. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.