Свердловский бизнесмен, сдавший силовикам чиновников, вышел из-под ареста

В Екатеринбурге выпустили из-под ареста владельца «СК Интег» Олега Качусова
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Ходатайство Виктора Контеева об УДО. Екатеринбург , портфель, суд, адвокат
С конца марта предприниматель находился под домашним арестом Фото:

Владелец компании «СК Интег» Олег Качусов, обвиненный во взятке начальнику городского управления кастроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексею Харламову, вышел из-под домашнего ареста. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба.

«Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. На Качусова возложен запрет на общение со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу. Также возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда», — сказали в инстанции.

Качусова, по данным URA.RU, обвиняют в даче взятки за контракт на строительство школы в поселке Кедровое. Речь может идти о пяти миллионах рублей. По слухам, коммерсант в рамках сотрудничества со следствием дал показания на некоторых чиновников. Харламов тоже попал под следствие и находится под стражей. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

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Владелец компании «СК Интег» Олег Качусов, обвиненный во взятке начальнику городского управления кастроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексею Харламову, вышел из-под домашнего ареста. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба. «Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. На Качусова возложен запрет на общение со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу. Также возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда», — сказали в инстанции. Качусова, по данным URA.RU, обвиняют в даче взятки за контракт на строительство школы в поселке Кедровое. Речь может идти о пяти миллионах рублей. По слухам, коммерсант в рамках сотрудничества со следствием дал показания на некоторых чиновников. Харламов тоже попал под следствие и находится под стражей. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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