Вымирающих краснокнижных птиц впервые выпустили в природный парк под Екатеринбургом. Фото, видео

Трех краснокнижных филинов привезли в природный парк Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В вольеры поместили двух самцов и одну самку
В вольеры поместили двух самцов и одну самку Фото:

В вольеры природного парка «Бажовские места» (Сысертский городской округ) привезли трех ушастых филинят вида Bubo Bubo. Эти птицы занесены в Красную книгу России и считаются вымирающими. Корреспондент URA.RU наблюдал за тем, как птенцы осваивались в новом месте.

«Сегодня замечательное и волнующее событие для нашего центра. Центр [„Холзан“] с 2008 года занимается выпуском в природу краснокнижных птиц, в основном это всегда были соколы-балобаны в Челябинской области и Татарстане. А сегодня мы впервые выпускаем филинят: девочку и двух мальчиков», — рассказал заместитель директора центра реабилитации хищных птиц «Холзан» Олег Одиноков.

Филинята пробудут в специальных вольерах около двух месяцев — до тех пор, пока не начнут уверенно летать и ориентироваться на местности, а затем их выпустят в дикую природу. Помогать им в адаптации будет старшая сестра — более взрослая особь филина. За птицами будут наблюдать: отслеживать их перемещения по браслетам на лапках и фотоловушкам.

«Это очень редкий для РФ вид птиц и региона тоже. В Свердловской области он находится на грани исчезновения — не более 20 особей живут в диких условиях. Непосредственно здесь, в парке, говорили про пять», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

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В вольеры природного парка «Бажовские места» (Сысертский городской округ) привезли трех ушастых филинят вида Bubo Bubo. Эти птицы занесены в Красную книгу России и считаются вымирающими. Корреспондент URA.RU наблюдал за тем, как птенцы осваивались в новом месте. «Сегодня замечательное и волнующее событие для нашего центра. Центр [„Холзан“] с 2008 года занимается выпуском в природу краснокнижных птиц, в основном это всегда были соколы-балобаны в Челябинской области и Татарстане. А сегодня мы впервые выпускаем филинят: девочку и двух мальчиков», — рассказал заместитель директора центра реабилитации хищных птиц «Холзан» Олег Одиноков. Филинята пробудут в специальных вольерах около двух месяцев — до тех пор, пока не начнут уверенно летать и ориентироваться на местности, а затем их выпустят в дикую природу. Помогать им в адаптации будет старшая сестра — более взрослая особь филина. За птицами будут наблюдать: отслеживать их перемещения по браслетам на лапках и фотоловушкам. «Это очень редкий для РФ вид птиц и региона тоже. В Свердловской области он находится на грани исчезновения — не более 20 особей живут в диких условиях. Непосредственно здесь, в парке, говорили про пять», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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