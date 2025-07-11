Искушенные туристы рвутся в Афганистан: как туда попасть из Екатеринбурга и сколько это стоит

Жители Свердловской области (и не только) открывают для себя новые неизведанные направления туризма, в частности, особым интересом у заядлых путешественников пользуется Афганистан. Подробнее о том, как добраться до этой страны и чем она привлекает туристов, URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Афганистан действительно стал направлением довольно популярным у европейских туристов, в первую очередь. Они, на мой взгляд, пресытились к разного рода поездкам, их привлекает сама суровость, экзотичность. Это возможность человеку, вернувшемуся из такого путешествия, собрать круг слушателей и с удовольствием рассказать о прошедшей поездке», — пояснил Мальцев.
По его словам, сейчас для российских туристов основной трудностью является неопределенность правовой базы. Несмотря на то, что «Талибан» исключен из списка террористических государств, отправляя путешественников туда, туроператоры рискуют продать им услуги, опасные для жизни и здоровья. Кроме того, подчеркнул Мальцев, в Афганистане отсутствует отраслевое ведомство, которое курировало бы вопросы туризма.
«Несмотря на все сложности и „но“, туристы едут туда ради приключения и впечатлений. Такие места привлекают тех, кто любит риск и уже объездил все возможные локации», — подытожил Мальцев.
Для свердловчан сейчас существует несколько способов добраться до Афганистана:
- Через Таджикистан ради однодневного тура. Оно включает в себя посещение рынка и знакомство с местным колоритом.
- Через Стамбул на самолете.
- Через Объединенные Арабские Эмираты.
По словам туроператоров, стоимость недельного тура может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Например, авиабилеты на одного человека стоят от 33 тысяч рублей — лететь придется 21 час, самый быстрый путь займет около 12 часов, но заплатить придется уже 60 тысяч рублей.
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