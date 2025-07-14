Число вставших на Крымском мосту машин перевалило за тысячу: что происходит в регионе

К утру 14 июля на Крымском мосту фиксируется многокилометровая пробка из тысяч автомобилей. Так, на подъездах к переправе со стороны Тамани ожидают своей очереди на проезд 1 500 машин. Отмечается, что время ожидания превышает три часа. При этом со стороны Керчи в очереди находятся 310 авто — среднее время ожидания составляет примерно один час. Что сейчас происходит на мосту и в самой Республике Крым — в материале URA.RU.
Пробка на мосту образовалась сегодня ночью
С 22:00 до 01:00 по местному времени движение транспорта по Крымскому мосту проходило без затруднений. Однако спустя час перед контрольно-пропускными пунктами (КПП) со стороны Тамани образовалась очередь из 160 автомобилей. Со стороны Керчи подобного не наблюдалось. Еще через час, к 03:00, число машин выросло до 420, а к 05:00 — до 1 250. В 06:00 в очереди к КПП стояло 1 400 автомобилей, время ожидания составляло около четырех часов, а через три часа со стороны Тамани находилось уже 1 500 транспортных средств, в среднем ожидание составляло более трех часов, передает telegram-канал Крымского моста.
Пробка со стороны Керчи начала формироваться с 07:00 по местному времени. К тому моменту своей очереди на прохождение досмотра ждали 130 автомобилей, а через час их количество выросло до 310. Время ожидания составляет около одного часа.
Волонтеры на Крымском мосту раздают водителям воду
На фоне жары и продолжительного времени ожидания на подъездах к переправе для автомобилистов и пассажиров волонтеры организовали бесплатную раздачу питьевой воды. Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на администрацию Темрюкского района сообщил, что на протяжении сегодняшнего дня на трассе будут функционировать две специальные точки с водой. Пункты расположены у поворота на поселок Волна, а также в двух километрах от этого места по направлению к Крымскому мосту, передает РИА «Новости Крым».
Что говорят люди, которые стоят в пробке
Некоторые пользователи в 01:55 по местному времени написали в telegram-канале в чате Крымского моста, что ручной досмотр им удалось пройти примерно за 10 минут, очереди на него не было. Однако к 05:20 комментаторы говорили, что стоят в пробке около получаса и предполагали, что время ожидания по пути к КПП составит еще два часа. Некоторые из них прошли досмотр спустя полтора часа нахождения в пробке.
«Со стороны Тамани на 06:00 пробка девять километров, начинается почти сразу за Лукойлом. Что будет днем страшно представить. Кто едет из центра, рекомендуем въезжать через Новые территории. Неделю назад проехали там без проблем», — написала в чате Надежда. Еще один пользователь уточнил: «Пробище в Крым за АЗС Лукойл. Будет днем рекорд биться стояния в пробке».
Как быстрее пройти осмотр на КПП
Водители, планирующие проезд по Крымскому мосту, должны пройти контроль на специально оборудованных пунктах досмотра. Как сообщили в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор», среднее время проверки легкового авто составляет около шести минут, а осмотр автобуса может занять до 15 минут. Досмотр водителей, пассажиров и их багажа осуществляется по процедуре, аналогичной контролю в аэропортах.
Перед досмотровым пунктом транспортные средства перенаправляются либо на инспекционно-досмотровый комплекс для технической проверки, либо на ручной досмотр. Выбор процедуры зависит от количества и габаритов перевозимого багажа. Ручной досмотр, как правило, занимает меньше времени, поэтому рекомендуется ограничить объем вещей в багаже и упаковывать их максимально компактно.
Во время него водителю и пассажирам следует учитывать, что все сумки и коробки из салона автомобиля потребуется перенести в специально оборудованный зал для проверки с использованием технических средств. Кроме того, сотрудники Управления ведомственной охраны Минтранса РФ могут попросить открыть багаж и предъявить его содержимое для осмотра.
При этом автомобили, направленные на аппаратную проверку, въезжают на спецплощадку, где сотрудники переправы регулируют движение транспорта, устанавливают порядок проверки и указывают место для остановки машин. В этом случае водитель обязан иметь при себе документы на автомобиль, а при необходимости — и на перевозимый груз. Далее он в сопровождении работников комплекса проходит необходимые процедуры. По завершении первичного контроля нужно пройти в зону транспортной безопасности. Если у сотрудников переправы возникают дополнительные вопросы относительно содержимого машины, они вправе потребовать предъявить к досмотру вызывающие подозрение предметы.
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