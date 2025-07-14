На подъезде к Крымскому мосту застряли почти 1500 машин

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Время ожидания на досмотр составляет примерно один час
Время ожидания на досмотр составляет примерно один час Фото:

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают досмотра 1180 автомобилей, при этом время ожидания превышает три часа. Со стороны Керчи в очереди находятся 310 транспортных средств, а время ожидания составляет примерно один час. Об этом сообщается в telegram-канале мониторинга обстановки на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1180 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа», — сказано в сообщении оперштаба. 

Скопления автомобилей на подходах к мосту начали фиксироваться с конца прошлой недели. По состоянию на вчерашний день в заторах находилось свыше 1,3 тысячи машин. В условиях почти 30-градусной жары водителям и пассажирам приходится проводить на мосту несколько часов.

Вчера, 13 июля,  образовались масштабные заторы, в которых скопилось более 1300 автомобилей. Туристы, стремящиеся попасть на отдых в Крым, столкнулись с многочасовыми ожиданиями, нехваткой воды, грязными туалетами и попытками некоторых водителей обойти очередь по обочине, что только усугубляет ситуацию. 

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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают досмотра 1180 автомобилей, при этом время ожидания превышает три часа. Со стороны Керчи в очереди находятся 310 транспортных средств, а время ожидания составляет примерно один час. Об этом сообщается в telegram-канале мониторинга обстановки на Крымском мосту. «В очереди со стороны Тамани находится 1180 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа», — сказано в сообщении оперштаба.  Скопления автомобилей на подходах к мосту начали фиксироваться с конца прошлой недели. По состоянию на вчерашний день в заторах находилось свыше 1,3 тысячи машин. В условиях почти 30-градусной жары водителям и пассажирам приходится проводить на мосту несколько часов. Вчера, 13 июля,  образовались масштабные заторы, в которых скопилось более 1300 автомобилей. Туристы, стремящиеся попасть на отдых в Крым, столкнулись с многочасовыми ожиданиями, нехваткой воды, грязными туалетами и попытками некоторых водителей обойти очередь по обочине, что только усугубляет ситуацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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