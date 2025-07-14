На подъезде к Крымскому мосту застряли почти 1500 машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают досмотра 1180 автомобилей, при этом время ожидания превышает три часа. Со стороны Керчи в очереди находятся 310 транспортных средств, а время ожидания составляет примерно один час. Об этом сообщается в telegram-канале мониторинга обстановки на Крымском мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 1180 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа», — сказано в сообщении оперштаба.
Скопления автомобилей на подходах к мосту начали фиксироваться с конца прошлой недели. По состоянию на вчерашний день в заторах находилось свыше 1,3 тысячи машин. В условиях почти 30-градусной жары водителям и пассажирам приходится проводить на мосту несколько часов.
Вчера, 13 июля, образовались масштабные заторы, в которых скопилось более 1300 автомобилей. Туристы, стремящиеся попасть на отдых в Крым, столкнулись с многочасовыми ожиданиями, нехваткой воды, грязными туалетами и попытками некоторых водителей обойти очередь по обочине, что только усугубляет ситуацию.
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