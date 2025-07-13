В Копейске назначили первого вице-мэра взамен чиновника, возглавившего фонд капремонта

В Копейске (город-спутник Челябинска) первым вице-мэром стал Андрей Арасланов. Он занял пост перешедшего на работу в региональный фонд капремонта Николая Сазонова.
«Первый заместитель главы Копейского городского округа Арасланов Андрей Наилевич. График приема граждан: понедельник с 13:00 до 15:00, без предварительной записи», — говорится на сайте мэрии.
До этого Арасланов был вице-мэром по территориальному развитию. Согласно новой структуре администрации, теперь эта должность упразднена. Также Арасланов является председателем городской избирательной комиссии.
По образованию Арасланов политолог. В мэрии Копейска работает с 2020 года. До этого трудился в управлении внутренней политики областного правительства.
Предшественник Арасланова на посту первого вице-мэра Николай Сазонов перешел на работу в региональный фонд капремонта. Он сделал это после ареста руководителя фонда Виктора Тихоненко.
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