13 июля 2025

В Копейске назначили первого вице-мэра взамен чиновника, возглавившего фонд капремонта

В Копейске первым вице-мэром стал Андрей Арасланов
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Арасланов стал вторым человеком в мэрии Копейска
Андрей Арасланов стал вторым человеком в мэрии Копейска Фото:

В Копейске (город-спутник Челябинска) первым вице-мэром стал Андрей Арасланов. Он занял пост перешедшего на работу в региональный фонд капремонта Николая Сазонова.

«Первый заместитель главы Копейского городского округа Арасланов Андрей Наилевич. График приема граждан: понедельник с 13:00 до 15:00, без предварительной записи», — говорится на сайте мэрии.

До этого Арасланов был вице-мэром по территориальному развитию. Согласно новой структуре администрации, теперь эта должность упразднена. Также Арасланов является председателем городской избирательной комиссии.

По образованию Арасланов политолог. В мэрии Копейска работает с 2020 года. До этого трудился в управлении внутренней политики областного правительства.

Предшественник Арасланова на посту первого вице-мэра Николай Сазонов перешел на работу в региональный фонд капремонта. Он сделал это после ареста руководителя фонда Виктора Тихоненко.

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В Копейске (город-спутник Челябинска) первым вице-мэром стал Андрей Арасланов. Он занял пост перешедшего на работу в региональный фонд капремонта Николая Сазонова. «Первый заместитель главы Копейского городского округа Арасланов Андрей Наилевич. График приема граждан: понедельник с 13:00 до 15:00, без предварительной записи», — говорится на сайте мэрии. До этого Арасланов был вице-мэром по территориальному развитию. Согласно новой структуре администрации, теперь эта должность упразднена. Также Арасланов является председателем городской избирательной комиссии. По образованию Арасланов политолог. В мэрии Копейска работает с 2020 года. До этого трудился в управлении внутренней политики областного правительства. Предшественник Арасланова на посту первого вице-мэра Николай Сазонов перешел на работу в региональный фонд капремонта. Он сделал это после ареста руководителя фонда Виктора Тихоненко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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