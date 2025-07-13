На дорогах Челябинской области установят десятки муляжей видеокамер

На дорогах Челябинской области установят 46 муляжей видеокамер, а также заменят более 33 тысяч погонных метров барьерного ограждения. Соответствующая информация указана на сайте «Госзакупок». Стоимость контракта — более 282 миллионов рублей.
«Замена барьерного ограждения и установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор „Южный Урал“. Начальная цена контракта — 282,5 миллиона рублей. Всего будет установлено 77 муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД по сети дорог ФКУ Южный Урал, по Челябинской области — 46 и в Курганской области — 31», — указано в карточке закупки.
Заказчиком выступает управление дорог «Южный Урал». В данный момент ведется прием заявок. Согласно контракту, работы стартуют 20 августа 2025 года и должны быть завершены 1 декабря 2026 года.
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