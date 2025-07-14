Спикер челябинского заксобрания Гербер поддержал запрет продажи питбайков детям

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер поддержал инициативу о запрете продажи питбайков подросткам. Соответствующий пост Гербер разместил в соцсетях.
«Как законодатель поддерживаю предложение коллег из Госдумы ограничить продажу питбайков несовершеннолетним. Продавать такую технику необходимо только для обучения в секции. Подтвердить это должен соответствующий документ. Также хочу обратиться к продавцам этой техники. У вас же тоже дети есть. И вы же тоже ходите по улицам. Даже если для вас деньги не пахнут, то в случае трагедии как жить-то потом собираетесь?» — написал Гербер.
Гербер напомнил, что в июне в Сосновском районе на питбайке разбились два пятнадцатилетних подростка. Только за минувшие выходные в области зафиксировано два ДТП с питбайками, пострадали дети. Статистика подобных происшествий по всей стране растет в геометрической прогрессии.
«Питбайки — новое увлечение наших детей. Такая техника сегодня свободно продается в магазинах без документов, регистрировать в ГИБДД ее не требуется. Конечно, к власти по этому поводу есть вопросы, и они будут решаться, но ведь подростки считают питбайки альтернативой велосипеду, а родители, чаще всего беспечно, идут на уговоры детей и покупают им такие подарки! Родители, что же вы творите!» — обратился Гербер к родителям подростков.
С начала лета в регионе зарегистрировано 38 ДТП с участием детей на мототранспорте. Двое погибли и 46 получили различные травмы.
«Как отец убежден, что мы — родители — несем полную, всевозможную и ничем не ограниченную ответственность за наших детей. Подумайте об этом, прежде чем купить ребенку питбайк. Это не игрушка, это серьезная мототехника, которая может стоить ему здоровья и жизни. И что самое страшное — это угроза и не только ребенку за рулем. 13-летняя девочка из Миасса в реанимации после наезда 15-летнего подростка на питбайке! А в Еткульском округе пострадала 4-летняя девочка!» — напомнил Гербер.
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