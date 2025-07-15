Домкрат и сапоги достали экологи из челябинского озера

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Волонтеры регулярно убирают мусор на водоемах Челябинской области (архивное фото)
Волонтеры регулярно убирают мусор на водоемах Челябинской области (архивное фото) Фото:

На берегу озера Большие Касли в Челябинской области волонтеры нашли резиновые сапоги 45 размера, домкрат от машины и многочисленные норы мышей. Результатами очередного субботника поделились в пресс-службе регионального минэкологии.

«Резиновые сапоги 45 размера, автомобильный домкрат и даже норы с семейством мышей обнаружили добровольцы во время субботника на правом берегу озера Большие Касли. Участники собрали 26 больших 120-литровых мешков мусора, среди которого по печальной традиции больше всего стекла, пластиковых бутылок и влажных салфеток», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Более 40 участников, среди которых были школьники, представители различных организаций из города Касли, а также отдыхающие из Екатеринбурга и Озерска, приняли участие в уборке территории возле Киретинского моста. Мероприятие прошло в рамках всероссийской инициативы «Вода России», реализуемой в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

С 2019 года Челябинская область активно поддерживает акцию «Вода России». Как отмечают организаторы, благодаря гражданской активности местных жителей и работе волонтеров, состояние берегов рек, озер и малых водоемов региона заметно улучшается. Вместе с тем на очищенных территориях продолжает появляться мусор, который оставляют сами отдыхающие. Первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров напомнил, что чисто бывает не там, где убирают, а там, где не мусорят, а также добавил, что сохранение природы — ответственность каждого из нас.

Отдыхающие часто оставляют мусор на водоемах Челябинской области. Так, на озере Тургояк туристы организовали стихийную свалку.

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На берегу озера Большие Касли в Челябинской области волонтеры нашли резиновые сапоги 45 размера, домкрат от машины и многочисленные норы мышей. Результатами очередного субботника поделились в пресс-службе регионального минэкологии. «Резиновые сапоги 45 размера, автомобильный домкрат и даже норы с семейством мышей обнаружили добровольцы во время субботника на правом берегу озера Большие Касли. Участники собрали 26 больших 120-литровых мешков мусора, среди которого по печальной традиции больше всего стекла, пластиковых бутылок и влажных салфеток», — уточнили в пресс-службе ведомства. Более 40 участников, среди которых были школьники, представители различных организаций из города Касли, а также отдыхающие из Екатеринбурга и Озерска, приняли участие в уборке территории возле Киретинского моста. Мероприятие прошло в рамках всероссийской инициативы «Вода России», реализуемой в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». С 2019 года Челябинская область активно поддерживает акцию «Вода России». Как отмечают организаторы, благодаря гражданской активности местных жителей и работе волонтеров, состояние берегов рек, озер и малых водоемов региона заметно улучшается. Вместе с тем на очищенных территориях продолжает появляться мусор, который оставляют сами отдыхающие. Первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров напомнил, что чисто бывает не там, где убирают, а там, где не мусорят, а также добавил, что сохранение природы — ответственность каждого из нас. Отдыхающие часто оставляют мусор на водоемах Челябинской области. Так, на озере Тургояк туристы организовали стихийную свалку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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