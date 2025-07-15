Домкрат и сапоги достали экологи из челябинского озера

На берегу озера Большие Касли в Челябинской области волонтеры нашли резиновые сапоги 45 размера, домкрат от машины и многочисленные норы мышей. Результатами очередного субботника поделились в пресс-службе регионального минэкологии.
«Резиновые сапоги 45 размера, автомобильный домкрат и даже норы с семейством мышей обнаружили добровольцы во время субботника на правом берегу озера Большие Касли. Участники собрали 26 больших 120-литровых мешков мусора, среди которого по печальной традиции больше всего стекла, пластиковых бутылок и влажных салфеток», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Более 40 участников, среди которых были школьники, представители различных организаций из города Касли, а также отдыхающие из Екатеринбурга и Озерска, приняли участие в уборке территории возле Киретинского моста. Мероприятие прошло в рамках всероссийской инициативы «Вода России», реализуемой в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
С 2019 года Челябинская область активно поддерживает акцию «Вода России». Как отмечают организаторы, благодаря гражданской активности местных жителей и работе волонтеров, состояние берегов рек, озер и малых водоемов региона заметно улучшается. Вместе с тем на очищенных территориях продолжает появляться мусор, который оставляют сами отдыхающие. Первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров напомнил, что чисто бывает не там, где убирают, а там, где не мусорят, а также добавил, что сохранение природы — ответственность каждого из нас.
Отдыхающие часто оставляют мусор на водоемах Челябинской области. Так, на озере Тургояк туристы организовали стихийную свалку.
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