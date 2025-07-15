Челябинским металлургам могут урезать соцпакет

Металлурги Челябинской области рискуют получить урезанный соцпакет. Как сообщила зампредседателя Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) Светлана Боева, ограничения могут сказаться на выполнении отраслевого тарифного соглашения (ОТС) и коллективных договоров.
«В 2025 году в стране могут возникнуть три фактора, влияющие на выполнение ОТС и колдоговоров. Это инфляция, низкий спрос на внутреннем рынке с избытком предложения, сокращение соцпакета», — заявила Боева на выездном пленуме областной организации ГМПР.
Снижение социальных обязательств в настоящий момент массовым не является. При этом тенденция набирает обороты. Боева призвала первичные организации использовать все возможности, чтобы сохранить покупательную способность зарплаты, численности предприятий, размера соцпакетов и нормативов ОТС.
«Обычно при нехватке денег администрации предприятий начинают отказываться от повышенных обязательств. Например, урезают социальные программы. Но пока этого нет — все договоренности сохраняются», — заявили URA.RU в региональной организации ГМПР.
Как информагентству рассказали в руководстве профсоюза, острым остается положение на Бакальском рудоуправлении, где третий год не индексируют зарплаты и продолжаются простои. Возбуждено дело о банкротстве предприятия. Другие компании столкнулись со снижением объемов производства. Сказалось влияние санкций и высокой ставки Банка России.
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