Челябинским металлургам могут урезать соцпакет

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Профсоюзы внимательно следят за развитием ситуации в экономике, чтобы не остаться без льгот
Профсоюзы внимательно следят за развитием ситуации в экономике, чтобы не остаться без льгот Фото:

Металлурги Челябинской области рискуют получить урезанный соцпакет. Как сообщила зампредседателя Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) Светлана Боева, ограничения могут сказаться на выполнении отраслевого тарифного соглашения (ОТС) и коллективных договоров.

«В 2025 году в стране могут возникнуть три фактора, влияющие на выполнение ОТС и колдоговоров. Это инфляция, низкий спрос на внутреннем рынке с избытком предложения, сокращение соцпакета», — заявила Боева на выездном пленуме областной организации ГМПР.

Снижение социальных обязательств в настоящий момент массовым не является. При этом тенденция набирает обороты. Боева призвала первичные организации использовать все возможности, чтобы сохранить покупательную способность зарплаты, численности предприятий, размера соцпакетов и нормативов ОТС.

«Обычно при нехватке денег администрации предприятий начинают отказываться от повышенных обязательств. Например, урезают социальные программы. Но пока этого нет — все договоренности сохраняются», — заявили URA.RU в региональной организации ГМПР.

Как информагентству рассказали в руководстве профсоюза, острым остается положение на Бакальском рудоуправлении, где третий год не индексируют зарплаты и продолжаются простои. Возбуждено дело о банкротстве предприятия. Другие компании столкнулись со снижением объемов производства. Сказалось влияние санкций и высокой ставки Банка России.

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Металлурги Челябинской области рискуют получить урезанный соцпакет. Как сообщила зампредседателя Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) Светлана Боева, ограничения могут сказаться на выполнении отраслевого тарифного соглашения (ОТС) и коллективных договоров. «В 2025 году в стране могут возникнуть три фактора, влияющие на выполнение ОТС и колдоговоров. Это инфляция, низкий спрос на внутреннем рынке с избытком предложения, сокращение соцпакета», — заявила Боева на выездном пленуме областной организации ГМПР. Снижение социальных обязательств в настоящий момент массовым не является. При этом тенденция набирает обороты. Боева призвала первичные организации использовать все возможности, чтобы сохранить покупательную способность зарплаты, численности предприятий, размера соцпакетов и нормативов ОТС. «Обычно при нехватке денег администрации предприятий начинают отказываться от повышенных обязательств. Например, урезают социальные программы. Но пока этого нет — все договоренности сохраняются», — заявили URA.RU в региональной организации ГМПР. Как информагентству рассказали в руководстве профсоюза, острым остается положение на Бакальском рудоуправлении, где третий год не индексируют зарплаты и продолжаются простои. Возбуждено дело о банкротстве предприятия. Другие компании столкнулись со снижением объемов производства. Сказалось влияние санкций и высокой ставки Банка России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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