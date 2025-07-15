В Госдуме опровергли необходимость повышения пошлин на китайские автомобили

Представляющий в Госдуме Челябинскую область Валерий Гартунг опроверг, что предложил пошлины на автомобили из КНР. Разошедшаяся по федеральным СМИ новость была основана на искаженном корреспондентом комментарии, заявил URA.RU парламентарий.
«На вопрос корреспондента Lenta.Ru о том, как защитить российский рынок от китайских автомобилей, я ответил, что для начала нужно оздоровить российскую экономику, снизив ключевую ставку, чтобы у отечественных производителей были кредитные ресурсы по тем же ставкам, что у китайцев. Кроме того, в Китае ниже издержки, потому что если производить миллион штук какого-то узла или агрегата, то его себестоимость будет значительно ниже, чем если производить его в количестве 10 тысяч штук. Поэтому надо в РФ создавать условия для роста объемов производства», — пояснил Гартунг.
Далее последовал вопрос о том, нужно ли вводить пошлины. На что последовало разъяснение, что сами по себе пошлины – общемировая практика. Так защищаются, к примеру, от конкуренции с авто из других стран в европейских странах и США. Тем же целям служит утилизационный сбор в РФ. Однако, с подачи журналиста, по СМИ разошлись публикации в стиле «В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами».
«На самом деле, пошлины – это последнее, что нужно делать. Потому что без поддержки локализации, без выравнивания экономических условий они просто лягут в цену товара. Из-за таких журналистов многие люди считают, что депутаты только и думают, как навредить народу. Что ж, конечно, этому сайту комментарии я давать больше не буду», — заключил депутат.
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