Появились подробности проверки подозрительной «Газели» в Москве

«Газель» у Банка России не представляет опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно установлено, что автомобиль не представляет опасности
Предварительно установлено, что автомобиль не представляет опасности Фото:

Подозрительная «Газель», припаркованная рядом с Центральным хранилищем Банка России в Москве, не представляет опасности. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Силовики у здания Центрального хранилища ЦБ России на улице Правды проверяют подозрительную „Газель“. Место оцеплено», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Предварительно, в результате работы специалистов установлено, что автомобиль не представляет опасности.

Ранее в Москве была временно оцеплена часть улицы Правды. Причиной стал подозрительный автомобиль марки «Газель», припаркованный рядом с Центральным хранилищем Банка России. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

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Подозрительная «Газель», припаркованная рядом с Центральным хранилищем Банка России в Москве, не представляет опасности. Об этом сообщили в оперативных службах. «Силовики у здания Центрального хранилища ЦБ России на улице Правды проверяют подозрительную „Газель“. Место оцеплено», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Предварительно, в результате работы специалистов установлено, что автомобиль не представляет опасности. Ранее в Москве была временно оцеплена часть улицы Правды. Причиной стал подозрительный автомобиль марки «Газель», припаркованный рядом с Центральным хранилищем Банка России. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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