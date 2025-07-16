Появились подробности проверки подозрительной «Газели» в Москве

Подозрительная «Газель», припаркованная рядом с Центральным хранилищем Банка России в Москве, не представляет опасности. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Силовики у здания Центрального хранилища ЦБ России на улице Правды проверяют подозрительную „Газель“. Место оцеплено», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Предварительно, в результате работы специалистов установлено, что автомобиль не представляет опасности.
Ранее в Москве была временно оцеплена часть улицы Правды. Причиной стал подозрительный автомобиль марки «Газель», припаркованный рядом с Центральным хранилищем Банка России. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
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