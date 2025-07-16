В Металлургическом районе Челябинске с 17 по 20 июля будет перекрыта улица Первого Спутника у парка имени Тищенко. Это связано с подготовкой к предстоящему Дню металлурга.
«В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным Дню металлурга, и в целях обеспечения безопасности посетителей стадиона СК „Металлург“ с 18 часов 17 июля до 6 часов 20 июля будет закрыто движение по улице Первого Спутника на участке от Дегтярева до Жукова. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — уточнили в пресс-службе администрации города.
В рамках праздничных мероприятий жителей региона ждут выступления звезд российской эстрады — Олега Газманова, Мари Краймбрери, Иракли, группы «Корни» и других артистов, в городах наградят выдающихся работников предприятий, а праздничные программы завершатся салютами. О главных событиях Дня металлурга в области — в афише URA.RU.
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